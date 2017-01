Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dior je predstavil svojo kolekcijo za pomlad in poletje 2017. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Diorjeve vilinske princese na sprehodu po začaranem gozdu

Uvod v pariški teden mode

24. januar 2017 ob 11:28

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Dvorana kot pravljični začarani gozd, modna pista kot z mahom prekrita tla, po katerih stopajo gozdne vile ... Dior se z novo oblikovalko Mario Grazio Chiuri vrača nazaj k naravi.

Muzej Rodin je v ponedeljek z Diorjevo modno revijo tradicionalno gostil uvod v pariški teden mode, v okviru katerega se bo letos v treh dneh predstavilo 24 modnih znamk oz. oblikovalcev. Prvi so svoje zamisli za pomlad in poletje 2017 predstavili v francoski modni hiši Dior, kjer je oblikovalske vajeti letos v roke prvič prevzela Maria Grazia Chiuri - in navdušila (skoraj) vse.

Narava je sicer že tradicionalno Diorjeva rdeča nit, a Chiurijeva jo je še bolj poudarila. Modele je oblekla v svilene obleke, okrašene s tilom, da so bile še bolj podobne vilinskim princeskam, ki se sprehajajo po začaranem gozdu.. Svoje pa so prispevali tudi pernate tiare, cvetovi v laseh in ogrlice z metulji.

Pri barvah se je italijanska oblikovalka držala reka "Manj je več" in barvno paleto precej omejila - prevladovali sta črna in bela, njuno potencialno dolgočasje pa so občasno razbili še različni odtenki rdeče in zelene. Nekateri kritiki so prav zato Chiurijevi očitali pomanjkanje domišljije in jo kritizirali, da igra na "varno karto".

