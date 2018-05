Foto: Do ušes nasmejana Lea Sirk se je vrnila v Slovenijo

Oboževalci so Leo že nestrpno pričakovali ...

14. maj 2018 ob 09:06

Izola - MMC RTV SLO

V domačo Izolo se je vrnila slovenska evrovizijska predstavnica Lea Sirk. Energično Primorko, ki je Sloveniji na 63. izboru za pesem Evrovizije priborila zavidljiv uspeh, so pozdravili ponosni oboževalci in družina.

Ob prihodu v Slovenijo je utrujena, a še vedno nasmejana Lea Sirk pozdravila oboževalce, ki so njen prihod že nestrpno pričakovali - vsi so nosili tudi posebne navijaške majice z napisom "Hvala ne!", pripravili pa so ji celo navijaške plakate, na katerih je pisalo: "Lea Sirk, naša kraljica."



Po preračunanih glasovih telefonskega glasovanja je slovenska predstavnica na Evroviziji zbrala 64 točk in se s tem uvrstila na 22. mesto, ob tem pa dejala, da je vsako mesto, ki ni zadnje, hvaležno. Sirkova je Slovenijo na Evroviziji uspešno zastopala - manjša skupina oboževalcev jo je zato ob vrnitvi počastila tudi z zabavo, Lea pa je v naročje končno spet stisnila svoji dve hčerkici.

"Po mojih izračunih bi morala biti še niže, kot je kazalo, ampak zadovoljna sem bila, da smo imeli močan 'voting', glede na to, katere države so ostale za nami," je komentirala končno 22. mesto in dodala: "Zdaj se bom preoblekla in obleko z veseljem pustila v kovčku za spomin."

K. Ši.