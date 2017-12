Foto: Dobrote in darila z vseh koncev sveta - v Ljubljani

Z zbranimi sredstvi na letošnjem bazarju so se po dolgem prijavnem postopku in tehtni izbiri na podlagi predlaganih projektov in skupaj z veleposlaniki sodelujočih držav odločili podpreti projekte Društva za avtistične otroke Školjka, Inštituta za avtistične in sorodne motnje, Inštituta za zaščito otrok Lunina vila in Društva Beli obroč Slovenije.

Na bazarjih zbrali že več kot 1,3 milijona evrov

Združenje Sila je bilo ustanovljeno leta 1993 v Ljubljani za spodbujanje kulturnih in izobraževalnih izmenjav ter utrjevanje odnosov med članicami. To so večinoma soproge diplomatskih in gospodarskih predstavnikov tujih držav ter mednarodnih organizacij v Sloveniji.

Prvi mednarodni dobrodelni bazar je združenje Sila pripravilo leta 1994 v poslovni stavbi na Trgu republike. Na njem je sodelovalo 12 držav, za Pediatrično kliniko v Ljubljani pa so zbrali več kot 11.000 evrov.

Doslej so na bazarjih zbrali več kot 1,3 milijona evrov, ki so jih namenili različnim slovenskim organizacijam in posameznikom, piše na spletni strani združenja.