Foto: Dodatni 21. kromosom kot modni navdih

Sporočilo o sprejemanju drugačnosti

14. februar 2017 ob 09:32

New York - MMC RTV SLO

Avstralska manekenka z Downovim sindromom Madeline Stuart je na newyorškem tednu mode predstavila svojo modno znamko 21 Reasons Why.

20-letnica iz Brisbana je že dvakrat predtem hodila po modni brvi v New Yorku, dekletova kariera se je začela leta 2015, potem ko je njena mama začela spletno kampanjo, s katero ji je želela zagotoviti manekensko pogodbo. Materina prizadevanja so bila uspešna: Madeline so najeli pri športni znamki Manifesta in torbicah everMaya, poleg poročnega slikanja se je pojavila tudi v reviji Vogue.

Zdaj ima še svojo znamko, ki je ime dobila po strokovni razlagi Downovega sindroma ali trisomije 21: gre za kromosomsko motnjo, ki jo povzroči dodaten 21. kromosom. Madeline je na svojega, kot pravi, zelo ponosna, prvo kolekcijo pa opisujejo kot odsev njenega vsakodnevnega sloga, primerna naj bi bila za sodobno in drzno žensko, ki te kose lahko nosi tako čez dan kot tudi za večerne izhode.

Nadobudna oblikovalka si želi predvsem širiti sporočilo o sprejemanju oseb z motnjami v razvoju in nasploh vseh drugačnih. Po še nekaj revijah v New Yorku bo nastopila na pariškem tednu mode, pa v LA-ju in Denverju. Poleg vodenja plesne šole v domačem Brisbanu za leto 2018 napoveduje tudi dokumentarec.

A. K.