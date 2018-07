Foto: Dragojevića odpeljali na poslednjo pot proti Korčuli

V sredo pogreb na Korčuli

31. julij 2018 ob 13:44,

zadnji poseg: 31. julij 2018 ob 21:09

Split - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za v nedeljo umrlim glasbenim velikanom Oliverjem Dragojevićem.

Dopoldanske žalne slovesnosti so se poleg glasbenikove družine in prijateljev udeležili tudi številni državniki, med drugim tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović in premier Andrej Plenković. Na začetku poslovilne proslave je nastopila klapa, ki je zbranim predstavila Dragojevićevo uspešnico Moj galebe.

"Ti si bil eden in edini, takšen pa boš tudi ostal. V tvojem poslu te nihče ne more preseči," je na slovesnosti dejal hrvaški pesnik Jakša Fiamengo. "Dragi prijatelj, danes je za nas najtežji dan v življenju. Številni so bili tvoji prijatelji doma, a tudi zunaj meja naše domovine. Težko se je posloviti od tebe," dodal pa je še, da bo glasbenik za vedno ostal v njihovih srcih.

Nikša Bratoš je v imenu hrvaških glasbenikov izrazil sožalje njegovi družini, prijateljem in oboževalcem. "Na tisti dan smo izgubili tistega, zaradi katerega so bila naša življenja lepša in bolj smiselna, kar tudi je ena izmed moči tistih največjih – da nas združijo v bolečini in radosti – v zadnjih dneh v bolečini, pred tem pa desetletja v radosti."

V žalno knjigo se je podpisal tudi član znanega dua 2Cellos Stjepan Hauser, na slovesnosti pa so bile tudi Tereza Kesovija, Severina in Nina Badrić.

Slavnostni govornik je bil Dragojevićev dober prijatelj Gibonni, ki je med svojim govorom stežka zadrževal solze. Povedal je nekaj anekdot z njunih druženj, zbrani pa so ga ob koncu počastili s stoječimi ovacijami, še poroča Jutarnji list.

V Splitu množica oboževalcev

Ljudje so se od Dragojevića poslovili na splitski Rivi, nato pa so krsto s pokojnim pevcem s katamaranom ob spremstvu 500 plovil prepeljali do rodne Vele Luke na otoku Korčuli, kjer ga bodo v sredo pokopali. Pogreb bo v krogu družine in prijateljev.

"Svoj oder na zemlji je zamenjal za nebeškega in nas za vedno zadolžil, da pazimo na otoke, obalo, morje in celoten Jadran. Pokazal nam je, kako ljubiti, kako se veseliti in kako se soočati z največjimi bolečinami. Z nami je bil na prvih zmenkih, na družinskih praznovanjih in s pesmimi zaznamoval največje življenjske trenutke. Vedeli smo, kako zelo radi ga imamo, a do njegove smrti se nismo zavedali, kakšna duša je bila povezana z njim in njegovim delom. Oliver Dragojević ni odšel, za vedno bo živel v srcih," so na svoji spletni strani zapisali organizatorji prevoza, ki so k spremstvu glasbenika na zadnji poti proti Korčuli pozvali tudi prebivalce bližnjih otokov.

Državni dan sožalja, kot so ga ob tej priložnosti prvič pod tem imenom razglasili na Hrvaškem, pomeni, da so na vseh državnih in javnih poslopjih izobešene državne zastave na pol droga, niso pa odpovedani dogodki in prireditve.

Dragojević je bil eden najbolj priznanih glasbenih ustvarjalcev na območju nekdanje Jugoslavije, umrl pa je v splitski bolnišnici za rakom na pljučih, s katerim se je boril dobro leto dni. Star je bil 71 let.

K. S., P. B.