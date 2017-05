Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Drake je dobil 13 mikrofončkov, enega več kot Adele leta 2012. Foto: Reuters Poznate še katero 71-letnico, ki bi se oblekla kot Cher? Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Drake na Billboardovih nagradah pobiral nagrado za nagrado

Cher pri 71 letih še vedno v vrhunski formi

22. maj 2017 ob 12:44

Las Vegas - MMC RTV SLO/Reuters

Na podelitvi Billboardovih glasbenih nagrad v Las Vegasu se je vse vrtelo okoli kanadskega raperja Draka, ki je na oder prišel rekordnih 13-krat. S tem je presegel rekord Adele iz leta 2012.

Drake, ki je dobil tudi najpomembnejše nagrade za najboljšega izvajalca, najboljšega moškega izvajalca in najboljši raperski album (za album Views), je imel po koncu prireditve, na kateri se je trlo slavnih obrazov, že težavo, kam spraviti vseh svojih 13 zlatih mikrofončkov. Nominiran je bil sicer v kar 22 kategorijah.

Na triurni podelitvi, ki sta jo gostila Ludacris in Vanessa Hudgins, so kot glasbeni gostje med drugimi nastopili Miley Cyrus, The Chainsmokers, Nicki Minaj in Imagine Dragons.

Večer so kot uspešen označili tudi Beyonce in Twenty One Pilots, ki so zbirko nagrad obogatili vsak s petimi mikrofončki, a na prireditev jih ni bilo. The Chainsmokers so si prislužili štiri nagrade, kantrizvezdnik Blake Shelton tri, Justinu Timberlaku pa je uspešnica Can't Stop the Feeling prinesla dve nagradi.

Cher - vedno posebna

Nagrado za ikono za velik prispevek h glasbeni industriji so podelili 71-letni Cher, ki je izvedla dve svoji največji uspešnici, skladbi Believe in If I Could Turn Back Time, nato pa v čustvenem govoru dejala: "Želim se zahvaliti mami, ki mi je še kot otroku rekla: 'Nikoli ne boš najpametnejša. Nikoli ne boš najlepša. Nikoli ne boš najbolj nadarjena - boš pa zelo posebna.'"

Na odru je bilo po dolgem času spet mogoče videti tudi kanadsko pevko Celine Dion, ki je zapela zimzeleno balado iz filma Titanik My Heart Will Go On. Mineva namreč 20 let od nastanka te pesmi. Dionova je nagrado za glasbeno ikono prejela lani.

Spomnili so se tudi pred dnevi preminulega Chrisa Cornella, člana zasedb Soundgarden in Audioslave. Dan Reynolds, pevec skupine Imagine Dragons, je Cornella označil za "plodnega pisca pesmi, legendarnega glasbenika, filantropa in pevca z neverjetnim glasom".

Zmagovalce v večini kategorij so določili na podlagi prodaje zgoščenk, vrtenja na radijskih postajah, obiskanosti turnej in všečkov na družbenih omrežjih.

A. P. J.