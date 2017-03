Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! David Furnish in Elton John sta sprejela goste. Foto: Reuters Sorodne novice Foto in video: Elton John praznuje 70. rojstni dan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Eltonovih 70: Toliko si star, kot se počutiš znotraj

Zabava v čast jubileju

27. marec 2017 ob 16:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Legendarni glasbenik Elton John je za 70. rojstni dan v Hollywoodu pripravil zabavo za vse svoje prijatelje.

Lady Gaga, Stevie Wonder, Katy Perry, Neil Patrick Harris, Rob Lowe, Kelly in Sharon Osbourne, Jon Hamm, David Foster, Tom Ford, Dakota Johnson, Ryan Phillipe so le nekatera zvezdniška imena, ki so se odzvala vabilu slavljenca. Britanski princ Harry se ni mogel udeležiti zabave, je pa vse navzoče pozdravil prek videoprenosa, Eltonu so videočestitko poslali še Ellen DeGeneres, Bono in David Beckham.

Dogodek v hollywoodskem studiu je povezoval igralec Rob Lowe, Elton John je na svoji rojstnodnevni zabavi tudi zapel, tradicionalno Happy Birthday pa sta mu skupaj zapela Lady Gaga in Stevie Wonder.

"Ko sem odraščal, mi je 70 zvenelo kot konec sveta, ampak stvari se spreminjajo - toliko si star, kot se počutiš znotraj," je povedal Elton ob tej priložnosti.

Gostje so se sprehodili po rdeči preprogi, slavljencu pa je ves večer ob strani stal mož David Furnish. Njuna sinova Elijah in Zachary (rodila jima ju je nadomestna mati) sta manjkala.

V karieri je Elton John nanizal ogromno uspešnic, za ene največjih pa še danes veljajo Don't Let The Sun Go Down On Me (z Georgeem Michaelom), Candle in the Wind, Sorry Seems To Be The Hardest Word in Crocodile Rock.

