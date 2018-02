Foto: Ema 2018 - oder preizkušen, napetost narašča

Iz predizbora se bo v finale uvrstilo osem tekmovalcev

16. februar 2018 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

16 izvajalcev je zadnjih pet dni vadilo svoje nastope na odru letošnje Eme. V soboto bo znanih osem finalistov, ki se bodo pomerili za mesto predstavnika Slovenije na pesmi Evrovizije.

Izvajalci, ki se bodo letos potegovali za zmago na Emi, imajo za seboj že dve vaji v studiu 1 Televizije Slovenija, v soboto pa gre zares, saj bodo takrat s svojimi pesmimi poskušali prepričati strokovno žirijo in gledalce ter si zagotoviti svoje mesto med finalisti.

Dogajanje, povezano z izborom Ema 2018, lahko spremljate na uradni spletni strani in družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in Snapchat (emaevrovizija).



Slovenskega predstavnika na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije bodo izbrali gledalci in poslušalci ter žirije. Razmerje ocen oz. točkovanja žirij in telefonskega glasovanja bo 50-50. Iz predizbora se bo v finale uvrstilo osem pesmi, štiri po izboru gledalcev in poslušalcev ter štiri po izboru žirije, ki bo štela sedem članov (eden od sedmih članov žirije bo predstavnik Razvedrilnega programa Televizije Slovenija, organizatorja prireditve).

Predizbor bo odprla aktualna zmagovalka festivala Poprock Anabel (Pozitiva), sledili pa ji bodo predstavnica Slovenije na Evroviziji leta 1997 Tanja Ribič (Ljudje), povratniki na Emo KiNG FOO (Žive sanje) in INA SHAI (V nebo), novinci Indigo (Vesna), predstavnica Slovenije na Evroviziji leta 2016 ManuElla (Glas), novinci MILA (Svoboda), Orter (Kraljica) in Lara Kadis (Zdaj sem tu), povratnika na Emo BQL (Ptica), novinci Proper (Ukraden cvet), povratnica na Emo Nika Zorjan (Uspavanka - Lullaby), novinka Marina Martensson (Blizu), aktualna zmagovalka festivala Popevka in povratnica na Emo Nuška Drašček (Ne zapusti me zdaj), novinec Gregor Ravnik (Zdaj je čas) in povratnica na Emo Lea Sirk (Hvala, ne!).

16 tekmovalcev je pred svojimi nastopi še bolj podrobno predstavilo svoje pesmi. Več v spodnji fotozgodbi.

K. K.