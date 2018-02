Foto: Ema - slovenščina ali angleščina?

Finale bo v soboto ob 20.00 na 1. programu TV SLO

23. februar 2018 ob 12:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šest pesmi v slovenskem jeziku in dve v angleškem je statistika pred finalom letošnje Eme. Komu se bo obrestovala odločitev, bo znano v soboto.

Petje v slovenskem jeziku v predizboru je bila bistvena novost letošnjega razpisa Eme. "Če je predvidena izvedba skladbe na 63. izboru za Pesem Evrovizije 2018 v drugem jeziku, mora biti na razpis oddana različica skladbe za izvedbo v drugem jeziku," so zapisali v razpisu. In po pravilih lahko različico, ki jo nameravajo izvajalci predstaviti na Evroviziji v primeru zmage, predstavijo že v finalu.

Za vozovnico v Lizbono in nastop v drugem predizboru 10. maja na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije se bodo potegovali Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!, Indigo s pesmijo Vesna, INA SHAI s pesmijo Glow, BQL s pesmijo Promise, Marina Martensson s pesmijo Blizu, Lara Kadis s pesmijo Zdaj sem tu, Proper s pesmijo Ukraden cvet in Nuška Drašček s pesmijo Ne zapusti me zdaj. V finalnem izboru bo o potniku na Evrovizijo poleg glasov poslušalcev in gledalcev odločalo še šest žirij, ki jih bo sestavljalo po pet članov. Poslušalci in gledalci bodo prispevali 50 odstotkov glasov, žirije pa preostalih 50.



Žirije za finalni izbor bodo razdeljene po različnih sklopih, in sicer jih bodo sestavljale žirija glasbenih izvajalcev (pevci in drugi izvajalci), žirija glasbenih ustvarjalcev (avtorji glasbe, besedil, aranžmajev) in producentov, radijska žirija (radijski uredniki, novinarji, voditelji), televizijska žirija (uredniki, voditelji, režiserji, koreografi, oblikovalci celostne podobe), žirija oboževalcev Pesmi Evrovizije (člani uradnega kluba oboževalcev Pesmi Evrovizije, OGAE Slovenija) in mednarodna žirija (glasbeni izvajalci in ustvarjalci, televizijski in radijski ustvarjalci, novinarji, predstavniki založb/založniki).

Poleg osmih finalistov bodo na oder Eme stopili tudi trije glasbeni gostje, ki bodo zaznamovali šov program, med njimi zmagovalec lanskega izbora Omar Naber, zmagovalka Eme leta 2011 Amaya in voditeljica večera Raiven.

Nastopajoče v finalu Eme smo že v predizboru - še preden so vedeli, da bodo letošnji finalisti - povprašali, v katerem jeziku naj se izvajalci predstavljajo na Emi in pozneje na Evroviziji.

K. K., foto: Jani Ugrin