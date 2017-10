Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Emina je dejala, da si bo na svetovnem izboru prizadevala za zmago. Foto: Miss Universe Organizacija Trojček najlepših Slovenk na izboru Miss Universe. Foto: Miss Universe Organizacija Dodaj v

Foto: Emina Ekić, ki ima tudi avstralsko državljanstvo, nova mis Universe

Svetovni izbor bo v Las Vegasu 26. novembra

9. oktober 2017 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto je bila okronana nova slovenska mis Universe. To je postala 22-letna Ptujčanka Emina Ekić, ki je do nedavnega živela v Avstraliji.

Izbor, na katerem se je predstavilo 12 kandidatk, je bil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, voditelj je bil Primorec Boštjan Kljun. Najlepša Slovenka "v vesolju" je postala 22-letna Emina, ki je lento in krono najlepše prejela od mis Universe Slovenije 2016, plavolase Lucije Potočnik. Lento prve spremljevalke je prejela 22-letna Ariela Mandelc iz Bistrice pri Tržiču, prva spremljevalka pa 19-letna Celjanka Vanessa Preložnik.

"Ne morem verjeti, da sem postala nova mis Universe Slovenije! Občutki so še vedno neresnični, vendar čudoviti! Hvala vsem, ki ste me spremljali na moji poti in navijali zame. Hvala vsem za podporo, vsem dekletom pa želim veliko sreče v prihodnosti. Za nami je veliko dela, ampak se je vsak kanček truda poplačal. Sem neizmerno hvaležna!" je nova slovenska lepotna kraljica po zmagi zapisala na Facebooku.

Vrnila se je zaradi prijetnih ljudi

Emina je v predstavitvi na spletni strani tekmovanja zapisala, da se je pri 16 letih zaradi želje po boljši prihodnosti in zaradi kakovostnega šolstva preselila v Avstralijo. V tem času je prepotovala kar nekaj celin in obiskala veliko mest, dobila je tudi avstralsko državljanstvo. "A po šestih letih bivanja v Avstraliji sem se vendarle odločila, da se vrnem v našo majhno Slovenijo, saj takšne lepote in tako prijetnih ljudi, kot so tukaj, ne najdem nikjer na svetu," je zapisala Emina, ki je v Melbournu tudi diplomirala iz turizma. V prostem času rada igra košarko, bere knjige in hodi na sprehode. Na tekmovanje se je prijavila zgolj zaradi radovednosti, ljubezni in zanimanja do mode, pridobivanja novih izkušenj in spoznavanj novih ljudi.

Emina bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru za mis Universe, ki bo potekal 26. novembra v Las Vegasu. Tekmovanje bo potrkalo že 66., voditelj bo Steve Harvey.

