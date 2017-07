Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Roger je osmič dvignil pokal najboljšega v Wimbledonu, njegov uspeh pa je spremljala tudi njegova družina. Foto: EPA/Reuters Sorodne novice Federer bliskovito do rekordne osmice v Wimbledonu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Federerjevi malčki osvojili Wimbledon in svet

Fanta prvič spremljala wimbledonski finale

17. julij 2017 ob 16:42

London - MMC RTV SLO

Za popolno veselje osemkratnega wimbledonskega šampiona, Rogerja Federerja, so poskrbeli njegovi potomci.

Švicar je dan po zmagoslavju na Church Roadu v ameriški jutranji oddaji Today odkrito in iskreno povedal, da mu osma wimbledonska lovorika pomeni toliko več, ker so njegov uspeh iz lože spremljali triletna dvojčka Lenny in Leo ter sedemletni dvojčici Charlene Riva in Myla Rose. "Pogledal sem na tribune in tam sem videl svoje otroke ... takrat sem dojel, da sem resnično wimbledonski prvak." Dodal je: "To je čudovit trenutek za nas kot družino. Ta pokal je za nas."

Lenny in Leo sta prvič spremljala wimbledonski finale: "Prvič sem videl fanta, kako prihajata na osrednje wimbledonsko prizorišče, ki mi zelo veliko pomeni. Tam sta bili tudi deklici in moja žena Mirka, tako da je bil zelo čustven trenutek zame. Resnično me je zadel," je bil ganjen Federer, ki se je pošalil, da fantoma ni bilo niti najmanj jasno, kaj se dogaja na sveti travi, da verjetno vidita le lep razgled in lepo igrišče.

Federerjevi malčki so očeta občasno zasenčili in pritegnili pozornost, saj so med dvobojem zganjali norčije, fotografije pa so obšle tudi svet. Roger je dodal, da si bo vzel čas in pogledal, kaj so njegovi otroci počeli med finalnim dvobojem s hrvaškim tenisačem Marinom Čilićem, ki ga je Federer gladko dobil s 3:0 v nizih (6:3, 6:1 in 6:4). Roger Federer ima že 19 naslovov na turnirjih velike četverice, več si lahko preberete tukaj.

D. S., foto: EPA/Reuters