Foto: Filmski svet na golem telesu - od Yode do Gandalfa

Tekmovanje v Bruslju

9. april 2018 ob 15:16

Bruselj - MMC RTV SLO

Bruseljski filmski festival fantastičnega filma vsako leto obišče veliko ljubiteljev filma, ki lahko uživajo tudi v pestrem obstranskem dogajanju.

Stalnica festivala je postalo mednarodno tekmovanje, kjer so čopiče prekrižali umetniki z vseh koncev sveta.

Navdih so iskali v domišljijskih in znanstvenofantastičnih filmih, na telesa modelov so tako "naselili" junake filmske trilogije Gospodar prstanov, Gandalfa in Yodo iz filmske franšize Vojna zvezd, manjkali pa niso niti drugi motivi.

Filmski festival je zaživel leta 1983, na njem pa posvečajo pozornost grozljivkam, trilerjem in znanstveni fantastiki.

D. S.