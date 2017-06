Foto: Foo Fighters na Glastonburyju po skoraj 20 letih

Nastop so leta 2015 odpovedali

25. junij 2017 ob 13:55

London - MMC RTV SLO

Po tem, ko so pred dvema letoma zaradi poškodbe pevca Dave Grohla morali odpovedati nastop na Glastonburyju, so se Foo Fighters vrnili na sloviti glasbeni festival in to kot osrednji izvajalci.

"Opravičujem se, zamujam kakšni dve leti," se je Grohl uvodoma za zamudo opravičil vsem zbranim na farmi Worthy. Pošalil se je, da je gneča na cesti naredila svoje.

Skupina, ki je na Glastonburyju nastopila le enkrat (leta 1998), je bila leta 2015 zadnji trenutek prisiljena odpovedati nastop, ker si je Grohl le nekaj dni prej, med koncertom na Švedskem, pri padcu z odra zlomil nogo. Takrat jih je nadomestila skupina Florence + The Machine, ki je takrat izvedla pesem Foo Fightersov Times Like These, s katero so se poklonili Davu in druščini.



Ravno s to pesmijo je Dave odprl koncert, posvetil pa jo je Florence. Sledile so uspešnice All My Life, Learn To Fly, Walk, The Pretender, My Hero, Monkey Wench, My Hero, These Days ... Skupno so zaigrali 20 pesmi.

Med osrednjimi imeni so še Radiohead in Ed Sheeran. Prvi so na glavnem odru Pyramid že nastopili, Sheeran pa bo nanj stopil danes.

Nastopajočih na letošnjem festivalu je okoli 90, med njimi: Katy Perry, Lorde, The National, Kris Kristofferson (na odru sta se mu pridružila igralca Johnny Depp in Bradley Cooper) ...

150.000 glasbenih navdušencev v Somersetu

Glastonbury velja za največji festival na prostem, lani ga je obiskalo neverjetnih 135.000 ljudi, številka pa je letos še večja. 150.000 srečnežev je uspelo priti do vstopnic za zelo iskan festival - o priljubljenosti tega govori tudi podatek, da vstopnice poidejo v manj kot uri.

Festival je leta 1971 prvič pripravil zdaj 81-letni Michael Eavis, ki je vodenje festivala predal svoji hčeri Emily.

D. S.