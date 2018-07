Foto: Fotografija Bleda je navdušila tudi The Rolling Stones

"En res fajn oglas za Slovenijo"

10. julij 2018 ob 18:41

Bled - MMC RTV SLO

Čeprav obstaja nešteto fotografij Bleda z jezerom, pa je slovenski biser tokrat svet obšel po zaslugi legendarne rokovske zasedbe The Rolling Stones, ki s slovenskim fotografom, ki je posnel to fotografijo, že dalj časa sodeluje.

Fotograf Miro Majcen je od septembra lani edini slovenski uradni fotograf in del ekipe legendarnih rokerjev The Rolling Stones, med poletom nad Bledom pa mu je uspelo odkriti prav posebno podobo, ki je videti kot logotip rokerjev z ustnicami in jezikom.

Z zasedbo je začel uradno sodelovati lani septembra, ko so ga najeli za fotografiranje koncerta v Avstriji. "Od takrat naprej smo ostali v stiku. Nazadnje sem z njimi sodeloval v Varšavi, prejšnjo nedeljo, ko so zaključili drugi del te evropske turneje. Za naprej bomo videli, kako se bo zadeva razvijala, če bodo šli na turnejo," je za MMC pojasnil znani fotograf.

Za fotografe natančna navodila

Na vprašanje, kako poteka delo fotografa na tako visoki ravni, Majcen odgovarja, da neke bistvene razlike v delu ni. "Razlika je v tem, da oni točno vedo, kakšne fotografije potrebujejo, in to je tista stvar, ki jo meni oziroma fotografom povejo – recimo pri tej pesmi se bo dogajalo to in to, fotografiraj to. Dobiš neka navodila in takrat si pozoren na te stvari. Predvsem obstajajo neke omejitve, ki so čisto človeške, da ne boš koga fotografiral v nos, da mu ne boš fotografiral plomb. Če si predstavljamo, da je oder visok dva metra ali pa še več, če si čisto spodaj in se ne moreš pomakniti nazaj, človek ni videti ravno lepo."

Sicer pa pravi, da zanj status uradnega fotografa pomeni, da je lahko celoten koncert pod odrom in ga fotografira iz katerega koli kota. "A hkrati pomeni tudi to, da je treba fotografije po koncertu zelo hitro oddati njim in vse gre v odobritev ekipi, vsakega posebej. Tako da na tej visoki ravni gredo fotografije skozi več rok, preden gredo v objavo."

Fotografija Bleda zaslovela

Kot zadnja se je v povezavi z njimi na družbenih omrežjih pojavila njegova fotografija Bleda, ki je videti kot njihov logotip, na svojih profilih na družbenih omrežjih, kjer imajo več milijonov sledilcev, pa so jo delili tudi sami The Rolling Stones.

Majcen pojasnjuje, da je fotografija nastala napol spontano. "Vedel sem, da je tam mogoče narediti približno takšen kader, saj sem velikokrat že letel mimo, v prostem času sem namreč ljubiteljski pilot. Letel sem na tistem koncu in si rekel, da bi to znalo biti zanimivo. Fotografijo sem posnel že pred nekaj časa, jo tudi objavil in ni šla naokoli."

Njihovo pozornost je pritegnila šele ob zaključnem koncertu te turneje v Varšavi, kjer so jo gledali v zaodrju, pojasnjuje Majcen. "To fotografijo sem potem dal njihovim ljudem, to so si ogledali in bili zadovoljni." Naslednji dan so jo, kot pravi, zanj popolnoma nepričakovano objavili na svojih kanalih družbenih omrežij. "Jaz mislim, da smo naredili en res fajn oglas za Slovenijo," je zaključil.

