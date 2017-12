Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 35 glasov Ocenite to novico! Macronova je edina prva dama, ki se je znašla na seznamu revije Vogue. Na njem pa ni prve dame Združenih držav Amerike Melanie Trump. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Francoska prva dama na seznamu najbolje oblečenih žensk

Na lestvici poleg igralk in pevk

31. december 2017 ob 16:12,

zadnji poseg: 31. december 2017 ob 18:19

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Modna revija Vogue je objavila seznam najbolje oblečenih žensk letos, na katerem so se med drugim znašle francoska prva dama Brigitte Macron, pevki Rihanna in Zendaya ter igralki Natalie Portman in Nicole Kidman.

Na seznamu deseterice, kjer so imena najbolje oblečenih žensk postavili naključno, so še igralke Ruth Negga, Claire Foy, Zoe Kravitz in Emma Stone ter Solange. To, kar je letos oblekla deseterica, so nemudoma zagrabili modni paparaci, prav tako so njihov slog oblačenja posnemale številne njihove oboževalke, so po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia utemeljili izbor.

"Kljubuje letom - to je izraz, ki se pogosto pojavlja, ko se razpravlja o edinstvenem slogu Brigitte Macron. Mi bi ta izraz zamenjali z 'dosledno veličastni'. Odkar je njen mož zmagal na predsedniških izborih v Franciji, je postalo jasno, da se prva dana ne bo uklonila konvencijam, ko gre za izbor oblačil. To je ženska, ki se tako dobro počuti v svoji koži, da je Rihanno v Elizejski palači pričakala v trenirki, hkrati pa nosi visoke pete Ginavita Rossija na državnih proslavah. Naj živi nova Francija," so zapisali pri reviji Vogue.

K. K.