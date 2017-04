Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Siniseova zvezda je 2.606. po vrsti na Pločniku slavnih. Foto: EPA Z ženo Moiro, prav tako igralko, sta skupaj že od leta 1981, prava redkost v Hollywoodu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Gary Sinise, igralec in podpornik veteranov, ima zvezdo

"Mož iz ozadja" z nizom kakovostnih vlog

19. april 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih je - končno, kot so pripomnili mnogi - dobil igralec Gary Sinise, znan obraz s platen in ekranov zadnjih desetletij.

Poleg njegovega doprinosa filmski industriji so se 62-letnemu igralcu poklonili tudi zaradi neomajne podpore ameriškim vojnim veteranom. Njegov igralski kolega Joe Mantegna je tako na odkritju zvezde povedal: "V naši industriji ne obstaja nihče, ki bi za vojsko storil več kot Gary Sinise."

Mantegna je glavni igralec v seriji Zločinski um, medtem ko je Sinise prevzel glavno vlogo v njeni izpeljanki (spin-off) Zločinski um: Onstran meja. Zgodbe iz obeh nadaljevank sta se že večkrat prekrižali, tako da sta si hollywoodska veterana delila kar nekaj časa pred kamerami.

Poleg Mantenge je bila gostja slovesnosti tudi Patricia Heaton, igralka iz serije Raymond imajo vsi radi, ki je o svojem prijatelju Garyju povedala, da "dokazuje, kaj pomeni biti nesebična, pogumna, dobrovoljna, delavna in skromna oseba", kar so po njenem mnenju lastnosti, ki jih je v zabavni industriji (pre)malo.

V skladu z opisom je Sinise na odru ostal skromen in je pozornost raje preusmeril na tiste, ki jih že leta podpira: "junaške vojake, ki "služijo in vsak dan žrtvujejo za našo dragoceno svobodo". Sinise je prek svoje dobrodelne fundacije pomagal zgraditi domove invalidnim veteranom, večkrat pa je za ameriške vojaške sile tudi nastopil s svojo zasedbo The Lt. Dan Band, ki je ime dobila po morda njegovi najbolj ikonični filmski vlogi iz filma Forrest Gump, za katero je bil tudi nominiran za oskarja.

Med drugimi pomembnimi vlogami igralca, ki se zasebno nikoli ni izpostavljal žarometom - z ženo Moiro in tremi otroki živi "čisto običajno" življenje, so tudi osrednja v devetih sezonah serije Na kraju zločina: New York, pa v filmih Zelena milja, Odkupnina in Truman.

A. K.