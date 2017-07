Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Princ George in princesa Charlotte sta začela svojo drugo turnejo - prvič sta obiskala Kanado, zdaj pa bosta obiskala Poljsko in Nemčijo. Foto: EPA/Reuters William in Catherine v družbi poljskega predsedniškega para. Foto: EPA/Reuters Tudi na Poljskem je veliko oboževalcev britanske kraljeve družine. Foto: EPA/Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: George in Charlotte drugič na turneji - od Poljske do Nemčije

Družino sprejel poljski predsednik

17. julij 2017 ob 19:28

Varšava - MMC RTV SLO/STA

Najmlajša člana britanskega dvora, princ George in princesa Charlotte, sta na Poljskem začela svojo drugo turnejo.

Malčka, ki sta radovedno gledala že, ko so pristali na letališču v Varšavi, sta iz letala izstopila skupaj s staršema, vojvodo Cambriškim, Williamom, in vojvodinjo Cambriško, Catherine, ter v trenutku sta osvojila pozornost vseh navzočih.

Kot so sporočili iz Kensingtonske palače, se bosta štiriletni George in dveletna Charlotte ta teden udeležila kar nekaj dogodkov.

Veliko več obveznosti čaka seveda Willa in Kate, po pristanku sta se odpravila v predsedniško palačo na sprejem, kjer ju je pričakal poljski predsednik Andrzej Duda in njegova žena Agata Kornhauser-Duda.

William in Kate sta si s poljskim predsedniškim parom ogledala muzej Varšavske vstaje, ogledala pa si bosta še nekdanje koncentracijsko taborišče Stutthof v bližini Gdanska. V Gdansku si bosta ogledala še ladjedelnico, rojstni kraj poljskega gibanja Solidarnost, ki je igralo pomembno vlogo v zrušitvi komunističnega režima.

Obisk ni uradno vezan na diplomatske odnose med Veliko Britanijo in Evropsko unijo, vendar so ga britanski mediji poimenovali "brexit diplomatska turneja", piše britanski BBC. Britansko odločitev o izstopu iz EU so namreč budno spremljali tudi na Poljskem, saj skoraj milijon Poljakov živi na Otoku, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Merklova v pričakovanju Willa in njegove družine

Družina bo v sredo zvečer odpotovala v Nemčijo, kjer jih pričakujejo v Berlinu, Heidelbergu in Hamburgu. V Berlinu jih bo sprejela nemška kanclerka Angela Merkel, obisk pa bodo nadaljevali z ogledom Brandenburških vrat ter berlinskega spomenika žrtvam holokavsta in muzeja.

Princ William bo v počastitev rojstnega dneva kraljice Elizabete II. v Varšavi in Berlinu organiziral slavnostni sprejem za izbrane goste.

D. S., foto: EPA/Reuters