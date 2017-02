Foto: Gigi Hadid tudi letos zvezda Hilfigerjeve modne revije

Predstavitev kolekcije TommyNow

9. februar 2017 ob 21:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tommy Hilfiger je v Los Angelesu predstavil letošnjo kolekcijo dostopnejših oblačil in tudi tokrat je bila glavna zvezda Gigi Hadid, ob boku pa ji je stala tudi sestra Bella.

"Kolekcija TommyNow, ki smo jo prvič predstavili lani, že od samega začetka krši pravila," je dejal Hilfiger. "Ampak odraža tisto, kar želim sporočiti ljudem: da me ni strah kršiti konvencij ter da sem še vedno zelo optimističen in vseobsežen," je še dodal.

Zadnje čase se sicer kar nekaj modnih oblikovalcev ukvarja z vprašanjem, ali modne revije, ki predstavljajo visoko modo, res znamki naredijo tako veliko uslugo, zato se občutno pogosteje odločajo tudi za predstavljanje dostopnejših oblačil.

Gigi in Bella glavna obraza

Sestri Hadid sta imeli med gosti podporo družine, modne revije sta se namreč udeležila brat in mama. "Zelo ponosna sem nate in na vse tvoje dosežke. Še ena odlična kolekcija in najboljša modna revija, kar sem jih kdaj videla," pa je na Instagramu o svoji sestri zapisala ponosna Bella Hadid. "Niti dan ne mine, da ne bi bila nad teboj popolnoma navdušena. Rada te imam," je še dodala.

V občinstvu je bilo kar nekaj znanih obrazov, med njimi tudi Lady Gaga, Kaia Gerber, Sofia Richie in Kristen Stewart, po modni reviji pa so se gostje zabavali na prav posebnem zasebnem festivalu, ki ga je navdihnila Coachella. Na festivalu so za povabljene nastopili Fergie in duo Lion Babe.

P. B., foto: Reuters