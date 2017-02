Foto: Giorgio Armani sklenil milanski teden mode

Predstavil kolekcijo za jesen in zimo 2017/2018

27. februar 2017 ob 21:37

Milano - MMC RTV SLO

Teden mode v Milanu se je sklenil z modno revijo, kjer se je predstavil modni oblikovalec, ki je sicer na letošnjih Oskarjih poskrbel za toaleto treh igralk (Isabelle Huppert, Viola Davis in Nicole Kidman), Giorgio Armani.

Modni oblikovalec je že pred dnevi predstavil dostopnejšo kolekcijo Emporio Armani, za konec tedna mode pa je na modno brv postavil novo linijo Giorgio Armani.

Nekateri motivi so bili skupni obema kolekcijama - barvni toni, ki so zanj tipični, so se prepletali z bolj živimi barvami, predvsem pa z najrazličnejšimi odtenki rdeče, ki bo sodeč po modnih revijah ena izmed vodilnih barv za jesen in zimo 2017/2018.

Tako kot Armani so tudi drugi oblikovalci za prihodnjo sezono v veliki meri uporabljali precej nepričakovane odtenke - od gorčične do olivno zelene in bordo barve. Je pa Armani vseeno ostal eden izmed tistih, ki so žive barve kombinirali s klasično črno in belo.

Utrinke z njegove modne revije ob koncu tedna mode v Milanu si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: EPA (1-14), Reuters (15-17)