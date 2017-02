Foto: Gisele Bundchen goreče navijala za Toma Bradyja

Nogometašem New Englanda uspel velik preobrat

6. februar 2017 ob 14:43

Houston - MMC RTV SLO

Gisele Bundchen je bila s svojim navijanjem v središču pozornosti na enem izmed najbolj pričakovanih dogodkov v ZDA – na Super Bowlu, kjer sta se pomerili ekipi New Englanda in Atlante.

Upokojena brazilska manekenka in žena Toma Bradyja po neverjetnem preobratu, ki je uspel New England Patriotsom, svojega navdušenja ni mogla skrivati. Po koncu tekme je svojemu možu za peti šampionski prstan in četrto osvojitev najbolj koristnega igralca finala čestitala z vročim poljubom.

Po tekmi se je s hčerko spustila s tribune in se Bradyju pridružila na igrišču, zanj pa sta navijala tudi njegova mati Galynn Patricia Brady in oče Tom Brady Sr.



Na tekmi kar nekaj znanih obrazov

Chrissy Teigen si je tekmo ogledala z možem Johnom Legendom. Ko so kamere pokazale par, so uporabniki Twitterja posnetek takoj zumirali in pokazali, da Chrissy pod mrežasto bluzo ni nosila nedrčka.

Kovanec pred začetkom tekme je letos vrgel nekdanji predsednik ZDA George Bush starejši, na tekmi pa je bilo prisotnih tudi kar nekaj drugih zvezdnikov. Za Atlanto je navijal glasbenik Usher, za Patriotse igralec Mark Wahlberg, za koga sta na letošnjem Super Bowlu pesti stiskala Elton John in Donatella Versace, pa ni znano.

A photo posted by Gisele Bündchen (@gisele) on Feb 5, 2017 at 12:00pm PST

P. B., foto: EPA/Reuters