Foto: Glasbeni spektakel San Remo se do naslednjega leta poslavlja

Nepričakovano zmagal Francesco Gabbani

12. februar 2017 ob 08:27

San Remo - MMC RTV SLO

Obmorsko letovišče San Remo je gostilo že 67. festival italijanske popevke, na katerem je nepričakovano zmagal Toskanec Francesco Gabbani, ki bo Italijo zastopal tudi na letošnjem izboru za pesem Evrovizije.

Festival velja za enega najpomembnejših festivalov zabavne glasbe v Evropi, je prednik Evrovizije in že od začetka 50 let skrbi za razvoj italijanske glasbe in njeno prepoznavnost v svetu. Letos se je v tekmovalnem delu pomerilo 30 izvajalcev, med njimi so izstopala slavna imena, kot so Al Bano, Fiorella Mannoia in Ron, a zmago je popolnoma nepričakovano osvojil Francesco Gabbani.

Gabbani ne sodi med uveljavljene pevce in niti med instantne zvezde, zato je njegova zmaga presenečenje. Nase je opozoril že lani, ko je v kategoriji mladih zmagal s pesmijo Amen, v kateri je ironiziral italijansko sklicevanje na katoliški nauk in proletarske parole. Letos je šel korak dlje: njegova Karma zahodnjakov - v poangleženi italijanščini Occidentali's Karma - ostro zareže v zmedo zahodnjaških vrednot, iskanje užitka, spletno vsevednost in prezir intelekta. Pronicljivo besedilo je z bratom Filippom oblekel v mikavno, plesno popovsko melodijo in živahen aranžma, odrski nastop pa dovršil s priložnostno koreografijo. Domov pa je odnesel tudi nagrado za največkrat pretočeno pesem s spleta.

Odmevni gosti

Tretji, menda zadnji San Remo, ki ga je vodil televizijski voditelj Carlo Conti, letos mu je sicer na pomoč priskočila še Maria De Filippi, si bomo zapomnili po odlični gledanosti: pred televizijske zaslone je namreč sedlo kar med 10 in 12 milijonov ljudi. V spominu pa nam bodo ostali tudi odlično gosti, med drugim so zbrane zabavali Tiziano Ferro, Ricky Martin in Giorgia.

Še dolgo pa bodo odmevale tudi nekatere pesmi, zlasti Che sia benedetta - Naj bo blagoslovljena - velike dame Fiorelle Mannoie ter pesem Vietato morire ali Umreti prepovedano Gabbanijevega vrstnika, prodornega avtorja Ermala Mete, ki je ob tretjem mestu pobral še nagrado kritikov.

Sa. J., Janko Petrovec, Televizija Slovenija