Foto: Globusi so podeljeni, čas je za "odklop" zvezdnikov

9. januar 2017 ob 21:36

Beverly Hills - MMC RTV SLO

Po 74. podelitvi zlatih globusov so si nagrajenci in poraženci privoščili zabavo, ena najodmevnejših je tista, ki sta jo na Beverly Hillsu priredila Netflix in slavni filmski producent Harvey Weinstein.

Zabava je dobila dodaten pomen z dvema nagradama, ki jih je eden izmed organizatorjev, ponudnik vsebin na zahtevo Netflix, pospravil v žep. Med drugim tisto za najboljšo serijo v dramski kategoriji - to je postala Krona, ki dokumentira zgodnja leta vladavine britanske kraljice Elizabete II. Igra jo Claire Foy, ki je postala tudi najboljša igralka v dramski seriji, svojo nagrado pa je ponosno pokazala na zabavi.



Na zabavi je bil v ospredju gostitelj Harvey Weinstein z ženo oblikovalko Georgino Chapman (modna hiša Marchesa), udeležili so se je številni znani obrazi - od filmskih do televizijskih zvezdnic in zvezdnikov ter manekenk ...

