Foto: Gole noge, trebuhi, hrbti in glave sredi naliva na MTV nagradah

Najzanimivejše oprave s skrajšane rdeče preproge

8. maj 2017 ob 09:24,

zadnji poseg: 8. maj 2017 ob 09:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na podelitvi MTV-jevih filmskih in tv-nagrad, kjer vlada bolj sproščeno vzdušje kot na, denimo, Oskarjih, si lahko zvezdnice omislijo bolj sproščene (beri: razgaljene) oprave.

Med sprehodom po rdeči preprogi, ki so ga morali tokrat nenadoma prekiniti zaradi močnega deževja, je bila gotovo med najbolj opaznimi 24-letna britanska manekenka in igralka Cara Delevingne, ki je svojo pobrito glavo - lasje so morali za nekaj časa stran zaradi filma, ki ga snema s slovenskim režiserjem Mitjo Okornom in hollywoodskim naraščajem Jadenom Smithom - s pobeljenim "poganjkom" okrasila s srebrno poslikavo, nosila pa je žametno "malo črno" brez naramnic in modne, prav tako žametne do stegen segajoče škornje.

V zaodrju se je Cara družila tudi s 27-letno rojakinjo Emmo Watson, ki se je odločila za podobno barvno kombinacijo: črno obleko, okrašeno s srebrnimi blešicami, seveda z "ekološko" neoporečnim poreklom, saj se mlada igralka zavzema za trajnostno delovanje v oblačilni industriji. Svoje dolge noge je v kratki obleki z bleščicami in globokim izrezom pokazala tudi že nekaj časa svetlolasa zvezdnica Punc Allison Williams (29), med tistimi, ki so morali pohiteti v varno zavetje pred nalivom, pa je bila 20-letna Hailee Steinfeld v vijolični miniobleki z zlatim okrasjem in stranskimi izrezi.

Govorice o romanci sta podžgala 31-letna Alexandra Daddarioin dve leti mlajši Zac Efron, ki sta bila navdušena, da so ju posedli skupaj, poglede pa je v obleki, sestavljeni iz smokinga in krilca iz čipk, pritegovala nekdanja mis Izraela, zdaj zvezdnica akcijskega spektakla Čudežna ženska, 32-letna Gal Gadot.

Nekaj zanimivih videzov z rdeče preproge si oglejte v galeriji.

A. K.