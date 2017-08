Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić bo zdaj še prek pravljic navduševal najmlajše. Foto: Borut Živulović/BoBo Sorodne novice Tina Maze: "Kaj mislite, sem v pravljici premagala medveda?" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Goran Dragić po novem tudi pravljični junak

Slovenski košarkarski as

24. avgust 2017 ob 08:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski reprezentant in član ekipe NBA Miami Heat Goran Dragič je postal glavni junak slikanice za otroke z naslovom Goran, legenda o zmaju. Za to je poskrbel pisatelj Primož Suhadolčan.

Ta je v zadnjih letih ustvaril že nekaj podobnih knjig, najbolj znane med njimi so Lipko in KošoRok, Lipko in svetovni prvaki, ki govorita o junaku in maskoti evropskega košarkarskega prvenstva 2013 v Sloveniji, ter Tina in medvedja moč, katere glavna junakinja je Tina Maze.

"Slikanica Goran, legenda o zmaju je zgodba resničnega junaka, povedana na pravljičen način, ki je otrokom blizu. Z osebnim nagovorom Gorana Dragića bo sporočilo pravljice doseglo slehernega bralca in navdihnilo tudi bodoče mlade zmaje," so zapisali pri založbi DZS, ki je pravljico natisnila v 5000 izvodih. V resnični pravljici bodo lahko bralci odkrili, kaj vse NBA-zvezdnik počne, ko ni na košarkarskem parketu.

Dragić je 2015 izdal tudi svojo biografijo z naslovom Dajte Gogiju žogo, ki na skoraj 300 straneh predstavlja njegov košarkarski razvoj od začetkov v ljubljanskih Kosezah do zvezdniškega statusa v ligi NBA oziroma Miamiju.

K. K., foto: Bobo