Foto: Gospod Riblja Čorba se je priklonil svojim backvokalistom - mariborskim upokojencem

MMC na velikem koncertu Riblje Čorbe v Stožicah

19. november 2017 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Recite ji, naj nič ne skrbi - poljubil jo bom naslednjič, ko se vidiva," Bora Đorđević prek MMC-ja sporoča 88-letni Ani Belina, ki je skupaj s svojimi sostanovalci navdušila Stožice.

Že res, da so obiskovalci v dvorano Stožice prišli zaradi legendarne skupine Riblja Čorba, toda vsaj tak aplavz kot glavne zvezde večera so si prislužili tudi njihovi posebni gostje - zborček Daničina čorba, ki so ga sestavljali stanovalci mariborskega doma upokojencev Danice Vogrinec.

Medtem ko številni Slovenci doma in pred televizorjem tarnajo nad pomanjkanjem energije v turobnem novembru in mrakom, ki se spusti že ob petih popoldne, so jim njihovi precej starejši rojaki v soboto zvečer dali pošteno lekcijo, kaj pomeni moč volje.

Ura je odbila že pol enajstih zvečer, ko so se starostniki skupaj z osebjem doma pogumno povzpeli na oder, kakor koli je pač šlo - nekateri sami, drugi ob pomoči negovalk, tudi s hojco, celo prinesli so jih po stopnicah.

Velike zvezde večera

Ampak ko so bili vsi zbrani v soju žarometov, so odvrgli nekaj desetletij in ob zvokih Čorbine uspešnice Nemoj da ideš mojom ulicom kot zborček backvokalistov povsem navdušili nekajtisočglavo množico pod seboj. Enaka zgodba se je ponovila še ob pesmi Volim žene. "Moji sošolci," se je pošalil 65-letni Bora.

Nekateri med njimi bi res lahko bili pevčevi sošolci, drugi pa po letih celo njegovi starši. Med njimi tudi gospa Belina, ki je pri svojih 88 letih nazorno ponazorila nesmrtnost rokerske duše, ko je ob koncu nastopa zborčka v črnih pajkicah, s sončnimi očali in na hrbtu z napisom Dobrodošli v naši ulici, priskakljala k Bori, se mu zahvalila za čarobni večer in mu podarila pisano sliko ribje kosti - simbola skupine. Nato pa se ob huronskem navdušenju v dvorani še priklonila, občinstvu poslala poljubčke in odplesala nazaj.

"Kaj, vse to sem storila?! Tako sem se vživela, da se tega niti zavedala nisem," se med hihitanjem za glavo prime vzhičena gospa Ani, ko jo po nastopu poiščemo v zaodrju. "Veste, danes me je prišel menda poslušat tudi moj pravnuk, 14 let ima," nam še zaupa živahna sogovornica. "Ampak obžalujem pa to, da Bori nisem pritisnila poljubčka, nisem pozabila na to, samo preprosto se takrat nisem zavedala," nam potoži.

"Danes letimo"

"Tak dogodek - nastopiti v Stožicah pred večtisočglavo množico - je res fenomen, predstavlja res novo dimenzijo pri razmišljanju o skrbi za starejše," se je navduševal tudi direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič.

Kako pa se je sploh zgodilo to, da so njegovi varovanci nastopili v Stožicah? V sklopu projekta Oma, deda & rock 'n' roll, s katerim želijo podreti tabuje v družbi, so v dom prišli koncertirat predlani Bajaga, lani Mi2, letos pa Riblja Čorba, ki se jim je torej oddolžila s povabilom na njihov prvi naslednji veliki koncert v Sloveniji. "V domu propagiramo zgodbo, ki se ji ne reče zgolj dolgotrajna skrb za starejše, ampak predvsem dolgotrajno življenje in življenju dajemo polet. In danes letimo," je bil zadovoljen Slavič.

Gost večera je bila tudi skupina Mi2. "Zaradi te pesmi smo nocoj tukaj," so ob Visoki pesmi dejali z odra.

Na odru v družbi gostov

"Ta pesem opisuje življenje - tisto, kar se je že zgodilo, in to, kar se še bo. V njej razložim, da sem, ko sem še hodil v šolo, v torbi vedno imel strip Alana Forda, pod klopjo žogo in da sem takrat vedno bolj kot učiteljem verjel Riblji Čorbi, " nam pozneje pojasni danes 46-letni pevec Jernej Dirnbek.

Velik aplavz občinstva si je prislužila tudi predskupina, srbski rockerji Van Gogh, ki v Sloveniji, tako kot pravijo sami, "kljub 31-letni zgodovini, desetinam albumov, tisočim koncertom, razprodani beograjski Areni in številnih stadionih, MTV-jevim nagradam" še vedno velja za precej anonimen bend.

"Vesel sem, da smo se nocoj kot mlada in perspektivna skupina predstavili slovenskemu občinstvu in upam na neki nov klubski začetek tukaj," je za MMC pojasnil pevec Zvonimir Đukić Đule. "Kajti ali veste, po čem se prepozna veličina ljudi, ki so skozi čas klesali kamen in gradili svoje delo? Po tem, da so pripravljeni, da vzamejo neki nov kamen in ga obdelujejo od začetka," je ponazoril.

Na oder je s pesmijo Dolazim za pet minuta stopil tudi Đorđe David. "Rokenrol je ena izmed najbolj kozmopolitskih oblik izražanja na Zemlji, saj ga razumejo belci, temnopolti, Kitajci, Eskimi in pingvini. To je zvrst glasbe, ki ne razlikuje med barvo kože, narodnostjo in vero," nam je dejal nekdanji pevec Generacije 5, ki s svojo novo skupino Death Saw pravkar pripravlja tudi novi album. Na velikem odru je v Ljubljani stal prvič, nad odzivom slovenskega občinstva pa je bil navdušen.

Bora: "Srce mi igra"

Zadovoljen po koncertu, na katerem je zapel vse največje Čorbine uspešnice, kot so Ostani đubre do kraja, Lutka sa naslovne strane, Dobro jutro, Kad sam bio mlad, Kada padne noć, Pogledaj dom svoj anđele, gde si u ovom glupom hotelu, Ostaći slobodan, Avionu slomiću ti krila, Dva dinara druže, Posledna pesma o tebi, Jedino moje, Rekla je in druge, je bil tudi Bora sam. "Fantastično je bilo. Navdušen sem nad ljudmi, ki so nas prišli poslušat, srce mi igra," nam je dejal, ko so se v dvorani prižgale luči.

Za konec mu prenesemo še sporočilo gospe Ani. "Prelepo, ganljivo! Recite ji, naj nič ne skrbi - poljubil jo bom naslednjič, ko se vidiva. Še letos spet prihajamo v Maribor," je odgovoril Đorđević.

Tina Hacler, foto: Sandi Fišer in Vid Izlakar