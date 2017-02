Foto: Grammyje zaznamovali Adele, Beyonce in Chance the Rapper

Britanska pevka pometla s konkurenco

13. februar 2017 ob 09:27

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Velika tekma med Beyonce in Adele na 59. podelitvi glasbenih nagrad grammy se je v nedeljo v Los Angelesu končala s slavjem britanske pevke, ki je dobila vse tri najprestižnejše nagrade.

Britanska pevka Adele je na 59. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu gladko pometla s konkurenco. Dobila je tri najprestižnejše nagrade, in sicer za album, pesem in ploščo leta. Beyonce se je morala zadovoljiti samo z dvema grammyjema, in sicer za najboljši urbani sodobni album (Lemonade) in za najboljši glasbeni video (Formation), čeprav je bila tako kot Adele nominirana v vseh treh najprestižnejših kategorijah.

Britanska pevka je sicer že leta 2012 pobrala vse tri naštete nagrade, zgodba pa se je letos po zaslugi albuma 25 in pesmi Hello ponovila. Adele je poleg najprestižnejših nagrad domov odnesla še kipca za najboljši pop album in pop solo nastop.

Beyonce je sicer največkrat normirana glasbenica za grammyje, letos je bila nominirana kar v devetih kategorijah, do zdaj jih je domov odnesla kar 20, še vedno pa čaka na prestižno nagrado za album leta. Do kipca ji ni pomagal niti neverjeten uspeh albuma Lemonade, kar je presenetilo tudi Adele, ki se je med zahvalnim govorom spomnila tudi na na 35-letnico. "Moja kraljica in moj vzor je Queen B. Obožujem te. Za nagrado sem zelo hvaležna, ampak umetnica, ki je zaznamovala moje življenje, je Beyonce. Album Lemonade je zame izjemen," je dejala Adele, ki je do zdaj dobila 15 grammyjev.

Prav toliko grammyjev kot Adele je v dvorani Staples Center posmrtno dobil tudi David Bowie, ki je lani umrl za rakom v 69. letu starosti. Bowie je dobil grammyje za najboljšo rokovsko pesem (Blackstar), rokovski nastop, alternativni glasbeni album, najbolje zasnovan album in najboljši sveženj posnetkov.

Na podelitvi je blestel tudi Chance the Rapper, ki je osvojil naslov najboljšega novega umetnika, poleg tega pa tudi grammyja za najboljši raperski album (Coloring Book) in najboljši raperski nastop (No Problem).

Odmevni nastopi in pokloni glasbenim legendam

Beyonce in Adele pa sta na podelitvi največ pozornosti vzbudili tudi s svojimi nastopi. Beyonce se je v javnosti namreč pojavila prvič, odkar je oznanila, da z možem Jayem Z-jem pričakuje dvojčka, navdušila pa je tudi s svojim nastopom. Na odru je oblečena v zlato obleko odpela baladi Love Drought in Sandcastles.

Nekaj trenutkov kasneje pa Adele ustavila svoj nastop v živo, ker se ji začetek poklona pokojnemu Georgeu Michaelu ponesrečil. Seveda se Adele ni mogla upreti preklinjanju, nato pa je prosila, če lahko začne znova. "Žal mi je, vem, da podelitev poteka v živo, žal mi je za preklinjanje, ampak ali lahko prosim začnem znova? Ne morem se mu pokloniti na takšen način," je zbrane nagovorila Adele, ki si je nato z izvedbo pesmi Fast Love prislužila stoječe ovacije.

Na podelitvi so se z nastopom skupine The Time iz Minneapolisa in Bruno Marsa spomnili tudi pokojne glasbene legende Princea.

Brez politike ni šlo

Podelitev grammyjev, ki jo je vodil komik televizije CBS James Corden, je večinoma potekala v znamenju glasbe, nekateri glasbeniki pa se niso mogli upreti političnim komentarjem. Skupina A Tribe Called Quest, ki je nastop končala s pozivom k uporu proti predsedniku ZDA Donald Trumpu s pesmijo, v kateri so sarkastično pozivali k izgonu Mehičanov, homoseksualcev, muslimanov in vseh drugih slabih ljudi.

Busta Rhymes je Trumpa imenoval "predsednik oranžni agent", kot je bilo ime ameriškega bojnega strupa med vietnamsko vojno, skupina pa je ostro kritizirala Trumpovo prepoved vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav in beguncem v ZDA.

Na težave novega predsednika z ustavo in raznolikostjo je s svojim nastopom opozorila tudi Katy Perry, ki je na roki nosila trak z napisom Vztrajajmo, ob začetku njenega nastopa pa so se pojavili transparenti z napisom We the People (Mi, ljudje), torej uvodnim stavkom iz preambule k ameriški ustavi.

Na oder v spodnjicah

Grammyja za najboljši album v kantriju je dobil Sturgill Simpson (A Sailor's Guide to Earth), za pesem pa Tim McGraw (Humble and Kind).

Grammyja za najboljši nastop dueta ali skupine je dobil duet Twenty One Pilots, ki je nagrado prejel v spodnjicah. Potegavščino je pozneje izvedel tudi Corden. Vsi so pojasnili, da se jim je možnost nagrade oziroma vodenja podelitve zdela tako oddaljena, da so se zarekli, da bodo to storili v spodnjicah.

Nagrado za najboljši heavy metal nastop je dobila Dystopia, nastop Metallice skupaj z Lady Gaga pa se je neslavno končal. Pevcu skupine Jamesu Hetfieldu uvodoma ni deloval mikrofon in se je drl v prazno, slišala se je le Lady Gaga, ki mu je ponudila svoj mikrofon, v katerega sta pela skupaj, dokler težave niso odpravili. Hetfield je po nastopu v slogu težkometalca zabrisal kitaro z odra.

Podelitve pa se po napovedih niso udeležili raperja Kanye West in Drake ter pevec Justin Bieber, z bojkotom so namreč želeli opozoriti na zastarel sistem podeljevanja.

Večine nagrad niso podelili med neposrednim televizijskim prenosom, saj je kategorij za grammyje preprosto preveč.

Sa. J.