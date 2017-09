Foto: Grizli kolena po doskočišču planiške velikanke navzgor

Tek po strmini

16. september 2017 ob 17:38

Planica - MMC RTV SLO, STA

Tudi letos so tekači, ki jih ni strah posebnih in norih izzivov, preizkusili svoje moči in sposobnosti v teku po doskočišču planiške velikanke navzgor.

Skakalnice, letalnice, velikanke so primarno namenjene skokom oziroma poletom, smučarji skakalci pa skakalne oziroma letalne naprave uporabljajo zlasti v zimskem času za doseganje najdaljših daljav. Pred šestimi leti pa se je nekaj zanesenjakov odločilo, da bi letalnice, ki samevajo izven zimske sezone, uporabili za prav svojstveno tekaško preizkušnjo.

Najprej so tekači, ki radi tečejo navkreber ali po stopnicah, svojo zamisel preizkusili na letalnici v Kulmu, s čimer se je rodila nova tekaška disciplina. Že naslednje leto je dirka prišla tudi v Planico. Letos so tekači z vseh vetrov letalnico bratov Gorišek od spodaj navzgor napadli že petič.

"Tek po skakalnicah navzgor ni gorski tek in ni tek po stopnicah, je tekaško trpljenje na kvadrat, ko se po strmem doskočišču in zaletišču prebijaš navzgor. Le redki pravzaprav uspejo vse preteči. Večina tekmovalcev se do cilja priplazi po vseh štirih. A zadovoljstvo na vrhu je tako veliko, da se tekmovalci iz leta v leto vračajo in vztrajno množijo," pojasnjujejo organizatorji.

Planica velja za najtežjo med vsemi

Letos je tekmovanje Red Bull 400 preraslo v svetovno serijo, ko se bo po vsem svetu odvilo 14 tekmovanj na 14 skakalnicah in letalnicah. Planiška med vsemi velja za najtežjo. Letalnica že po nekaj metrih teka pokaže svoje zobe z vrtoglavo strmino in skorajda vertikalnim naklonom. Ob tem je višina naprave kar 225 metrov, spet največ med vsemi na turneji, in to mora tekač premagati v teku dolžine 400 metrov.

Kar nekaj naprav po svetu se sicer ponaša z največjo strmino krepko preko 35 stopinj (povprečje je kar 37 stopinj), a gre le za kratke odseke, ki jih obdajajo nakloni pod 30 stopinjami. Ob tem velja omeniti, da se povprečen človek s spodnjima okončinama vzpenja ravno nekje do naklona 30 stopinj, potem ga naklon prisili, da gre na vse štiri ter si je tako prisiljen pri "teku" oziroma vzpenjanju pomagati tudi z obema rokama.

"Kot mora biti slovenski planinec vsaj enkrat na Triglavu, mora slovenski tekač vsaj enkrat osvojiti planiško letalnico," so prepričani organizatorji.

T. H.