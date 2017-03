Foto: Groteskni kip Cristiana Ronalda postal tarča posmeha

Nogometaš naj bi sicer predhodno dal odobritev

30. marec 2017 ob 22:05

Funchal - MMC RTV SLO

Slovesnost ob poimenovanju letališča na Madeiri po Cristianu Ronaldu je zasenčilo odkritje nogometaševega doprsnega kipa, saj je – milo rečeno – nenavaden in je dodobra nasmejal javnost.

Če boste leteli v Funchal, od zdaj naprej ne boste več pristali na mednarodnem letališču Madeira, pač pa na Letališču Cristiana Ronalda, kot se od srede uradno imenuje aerodrom na tem portugalskem otoku, kjer se je rodil in odraščal eden najboljših nogometašev sveta.

Pred vhodom na terminal so vsem na ogled postavili tudi bronasti doprsni kip slavnega rojaka, ki ga je svečano odkril portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. Toda ko so fotografije slovesnosti obkrožile svet, številni niso mogli verjeti svojim očem, ko so si pobliže ogledali kip.

Družbena omrežja so si dala duška

Precej grotesken izraz na njegovem obrazu nima namreč nič kaj skupnega s podobo Ronalda, ki velja za enega od lepotcev z nogometnih zelenic in je svoj privlačni nasmejani obraz že posodil za milijonske oglaševalske kampanje najprestižnejših blagovnih znamk. Izraz na obrazu kipa morda še najbolj spominja na nasmeh zlobne lutke Chucky, ki oživi v filmski franšizi Otroška igra ...

Na družbenih omrežjih so se nemudoma pojavile parodije na to temo, v katerih uporabniki računalniško predelajo Ronaldove fotografije in na njih njegov obraz spremenijo v bronastega z različnimi grotesknimi izrazi.

Kipar brani svoje delo

Okoli tega se je dvignilo toliko prahu, da se je moral nazadnje odzvati tudi umetnik Emanuel Santos, ki je ustvaril zloglasni kip. Svojemu delu je stopil v bran – priznal je, da njegova stvaritev morda res ni pogodu vsakomur, vendar pa hkrati vztraja, da je svoj blagoslov dal tudi Ronaldo sam.

Povedal je, da je kip na podlagi različnih Ronaldovih fotografij s spleta ustvarjal tri tedne, nato pa ga z Madeire poslal na celino, kjer so ga ulili v bron. A še pred tem je fotografije izdelka v vpogled dobil tudi nogometaš in zahteval še nekaj manjših popravkov, sicer pa ni imel pripomb. "Bil sem z njegovim bratom, ko mu je ta poslal slike kipa. Želel je le, da zgladil nekaj smejalnih gubic, saj je menil, da ga te delajo starejšega, sicer pa mu je bilo všeč, kar je videl," se brani Santos.

Na priloženih fotografijah si omenjeni kip lahko ogledate tudi sami in ocenite, kakšen se vam zdi, zbrali pa smo tudi nekaj parodij s Twitterja.

