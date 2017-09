Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Halima postavlja mejnike za muslimanke v svetu mode. Foto: Reuters Napovedujejo ji bleščečo prihodnost. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Halima Aden - manekenka, ki se ne loči od hidžaba

Rojena je bila v begunskem taborišču

13. september 2017 ob 09:58

New York - MMC RTV SLO, Reuters

"Moški, nehajte soditi žensk, saj ne poznate odgovornosti, ki sodi k hidžabu," je dejala 20-letna Halima Aden, v begunskem taborišču rojena Somalka, ki je hidžab, muslimansko naglavno ruto, spravila na naslovnice revij.

Halima je nase opozorila lani, ko je Denise Wallace, vodjo lepotnega izbora za mis Minnesote, po telefonu vprašala: "Tudi jaz se želim prijaviti na izbor. Ali lahko med izborom nosim hidžab in burkini (kopalke, ki zakrijejo celo telo, op. a.)?" Wallaceova je pogledala njene fotografije in si mislila: "Moj bog, kako je čudovita." Halimi je dovolila prijavo in tako je najstnica postala prva tekmovalka v zgodovini ameriških lepotnih tekmovanj, ki ves čas nosi hidžab.

Takrat je bila zvezda rojena in dobro leto pozneje je Adenova postala pionirka na več področjiih, med drugim tudi prva manekenka s hidžabom, ki je podpisala pogodbo z ugledno manekensko agencijo, in prva, ki se je s hidžabom pojavila na naslovnici ugledne zahodne modne revije (CR Fashion Book).

Želi pomagati begunskim otrokom

Trenutno je Halima ena izmed manekenk, ki predstavljajo nove kolekcije na newyorškem tednu mode. Rojena je bila v begunskem taborišču Združenih narodov v Kakumi v Keniji somalskim staršem. Ko je bila Halima stara sedem let, se je družina preselila v St. Louis v ZDA, še vedno pa se vsak dan spomni življenja v taborišču: "V Kakumo so se zatekli različni ljudje z različno zgodovino iz vse Afrike. Kljub temu smo kmalu našli skupno točko." V ZDA se je uspešno vključila v tamkajšnjo družbo in se vpisala na fakulteto, zdaj pa si želi postati vzor mladih ameriških muslimank. "Sem, kakršna sem, in nimam nobenega razloga, da bi menila, da mi kdo želi storiti kaj žalega. Hidžab nosim vsak dan, v modno industrijo želim prinesti različnost. A v prihodnosti se želim vrniti v Kakumo in delati z begunskimi otroki."

Halimo je opazila tudi popzvezdnica Rihanna, ki jo je vključila v svojo kampanjo Fenty Beauty, februarja pa je podpisala tudi pogodbo z agencijo IMG. Od takrat se je sprehajala po modnih stezah več modnih prestolnic, ob Gigi Hadid in Liu Ven je nosila tudi obleke modnih hiš Max Mara in Alberta Ferretti.

Hidžab, muslimansko naglavno pokrivalo, sicer vse bolj postaja običajen del zahodne družbe, saj ga oglaševalci in modna podjetja pogosto vključujejo v svoje reklamne kampanje. Športno podjetje Nike bo tako leta 2018 na tržišče postalo zračni hidžab, s katerim se bodo njegove lastnice lahko tudi športno udejstvovale, podjetje American Eagle Outfitters pa že ponuja hidžab iz džinsa.

A. P. J.