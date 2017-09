Foto: Hisahito, edino upanje prestola krizantem, praznuje rosnih 11 let

Družbo sta mu delali sestri Mako in Kako

6. september 2017 ob 11:03

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonski princ Hisahito je na svoj 11. rojstni skupaj s sestrama, princesama Kako in Mako, poziral sedmi sili in pritegnil precej pozornosti. Mali princ je namreč edini moški predstavnik mlajše generacije cesarske družine.

Čeprav je Hisahito sin mlajšega izmed dveh sinov japonskega cesarja Akihita, bo namreč nekoč sedel na prestol, saj je edini moški, ki se je v družini rodil po letu 1967 oz. po svojem očetu, princu Akišinu (rojenem kot Fumihito). Pred njegovim rojstvom, 6. septembra 2006, je japonska vlada že razmišljala o spremembi zakona, ki določa pogoje dedovanja prestola krizantem, da bi lahko nanj sedla tudi Aiko, hči prestolonaslednika Naruhita. A po rojstvu Hisahita je premier Šinzo Abe (v svojem prvem mandatu) predlog začasno umaknil s pojasnilom, da so se okoliščine spremenile in da sprememba zakonodaje ni več tako nujna.

Ker princese s poroko samodejno izgubijo status članic cesarske družine, moški člani dvora pa umirajo brez (moških) potomcev, je članov japonske cesarske rodbine, ki neprekinjeno vlada že od leta 660 pred našim štetjem in velja za najbolj zaprto na svetu, vse manj. Trenutno jo sestavljajo 83-letni cesar Akihito, njegova žena cesarica Mičiko, Akihitov 81-letni brat, princ Hitači, Akihitov starejši sin Naruhito (57) z ženo Masako in hčerko Aiko (15) ter mlajši sin, princ Akišino z ženo Kiko, hčerkama Mako (25) in Kako (22) ter že omenjenim Hisahitom (11), ki tako kljub svoji mladosti predstavlja edino upanje za nadaljevanje družinske linije.

Čez eno leto se bo kraljeva družina še skrčila, saj je princesa Mako pred dnevi oznanila zaroko s Keijem Komuro in za prihodnje leto napovedala poroko. Že nakaj časa pa se napoveduje tudi, da bo ostareli in bolni cesar Akihito s prestola krizantem odstopil, zaradi česar je japonska vlada že začela potrebne postopke za spremembo ustave, ki mu bo to omogočila.

T. K. B.