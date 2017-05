Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hobitovi navdušenci se že leta zbirajo na Češkem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Hobitovi navdušenci v češkem gozdu uprizorili bitko petih vojska

Navdih v Hobitu

28. maj 2017 ob 12:56

Dosky - MMC RTV SLO

Gozd blizu češkega mesta Doksy so preplavili škrati, vilinci, orke in čarodeji — vse je bilo nared za novo bitko petih vojsk.

Navdušenci Tolkienovega romana Hobit se v češkem gozdu zberejo vsako leto, prvič so bitko petih vojska uprizorili leta 2000. Z leti zanimanje za dogodek ne pojenja, tudi letos se jih je skoraj 1.000 prelevilo v akterje Hobita.

V Tolkienovem romanu Bitka petih vojska poteka na Samotni gori, spopad med različnimi vojskami pa so uprizorili tudi v filmu iz leta 2014 z naslovom Hobit: Bitka petih vojska. Trilogijo sestavljata še filma Nepričakovano potovanje (2012) in Smaugova pušča (2013).



Zgodbe o hobitu Bilbu Bisaginu, ki se je nepričakovano zapletel v neverjetne pustolovščine, je John Ronald Reul Tolkien najprej pripovedoval svojim štirim otrokom. Ker jim je bil Bilbo všeč, si je okrog leta 1930 začel njegove zgodbe zapisovati. Pri založbi George Alien & Unwin so Tolkiena spodbudili k temu, da je zapiske spremenil v knjigo in tako je roman Hobit ali Tja in spet nazaj izšel leta 1937.

D. S., foto: Reuters