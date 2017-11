Foto: Hollywoodska smetana na rdeči preprogi častnih oskarjev

9. podelitev oskarjev za posebne dosežke

12. november 2017 ob 20:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

S podelitvijo častnih oskarjev se je začela sezona glamuroznih prireditev filmske industrije. Na dogodku seveda ni manjkalo zvezdnikov, ki so pred prireditvijo blesteli na rdeči preprogi.

Na včerajšnji 9. podelitvi častnih oskarjev (Governors Awards) se je zbrala hollywoodska smetana, ki je počastila letošnje dobitnike nagrad za posebne dosežke. Častnega oskarja so prejeli igralec Donald Sutherland, režiserka Agnès Vardav, režiser Charles Burnett, režiser Alejandro González Iñárritu in direktor fotografije Owen Roizman.

.

Pred podelitvijo so se nagrajenci in ostali povabljeni gostje sprehodili po rdeči preprogi, kjer so prevladovale elegantne kreacije v črnih barvah. Pred objektivi so pozirali tako predstavniki mlajše hollywoodske generacije kot tudi legendarna filmska imena kot so Helen Mirren, Laurence Fishburne, Sam Elliott in Dustin Hoffman.

Fotografije z rdeče preproge si lahko ogledate v fotogaleriji.

M. Z., Foto: Reuters