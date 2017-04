Foto: Hongkonžani prijeli vsak za svoje vodno orožje in šli v moker boj

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vodna pištola, cev za zalivanje, vedro ... - za kaj bi se odločili vi? Foto: EPA Sorodne novice Foto: Domačini, turisti in sloni - vsi mokri do kože Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

9. april 2017 ob 20:50

Hongkong - MMC RTV SLO

Prihodnji teden Azijo čaka Songkran, praznovanje "vodnega" novega leta, v katerega tamkajšnji prebivalci vstop zaznamujejo s polivanjem in zalivanjem drug drugega. V Hongkongu pa so nekoliko pohiteli in se zmočili že ta konec tedna.

12. april po tradicionalnem tajskem koledarju pomeni začetek novega leta, zato na Tajskem, pa tudi v Mjanmaru, Laosu, Kambodži in drugih sosednjih državah nastopi čas za slavje, ki ga popestrijo tudi z znamenitim vodnim festivalom Songkran.

Polivanje z vodo sicer simbolizira očiščenje grehov iz starega leta in odganjanje nesreč v novem, v zadnjih letih pa je to postala vsesplošna ulična bitka, in to ne le otroška, katere udeleženci imajo pred seboj en sam cilj - z vodno pištolo ali pa kar s cevjo za zalivanje oziroma vedrom čim bolj namočiti svoje nasprotnike.

Prebivalci Hongkonga pa so se v vodni bitki udarili že danes, nekaj pisanih utrinkov si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji.

