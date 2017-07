Foto: Hrupen začetek Metaldays - po nevihti še Marilyn Manson

Organizatorji prešteli okrog 9.000 obiskovalcev

25. julij 2017 ob 09:11

Tolmin - MMC RTV SLO

Po koncertu pred desetletjem v ljubljanskih Križankah je ameriški kontroverzni glasbeni zvezdnik Marilyn Manson v ponedeljek spet nastopil na slovenskih tleh.

Po nevihti, ki je organizatorjem festivala Metaldays povzročila tudi nekaj škode, predvsem na tretjem, najmanjšem odru, se je nebo nad Tolminom zvečer zjasnilo. Na prvi koncertni večer je Manson poleg večinoma tujih obiskovalcev celotedenskih metalskih počitnic privabil številne domače enodnevne goste. Do sobote bo na sotočju Soče in Tolminke sicer nastopilo več kot 100 izvajalcev na treh odrih.

Manson, ki intervjujev ni dajal, je vzbudil veliko zanimanja in visoka pričakovanja, na njegov festivalski koncert je po podatkih organizatorjev prišlo okrog 9.000 ljudi. 48-letni pevec istoimenskega banda je s svojim novim, desetim studijskim albumom Heaven Upside Down na 15. koncertni turneji, ki se je začela pred nekaj dnevi v Budimpešti, do konca leta bo glasbenik v Evropi in Ameriki nastopil več kot 50-krat. V Slovenijo se je vrnil po desetih letih, tudi zato je bil njegov obisk za organizatorje festivala to veliko priznanje, saj ga, kot so povedali, ni bilo najbolj enostavno pripeljati v Tolmin.

Čeprav naj bi koncert trajal uro in pol - vse do polnoči -, se je Manson poslovil skoraj pol ure prej. Nekateri so zato ostali rahlo razočarani. "Nazadnje ko sem ga videl, je bil šov precej večji - z več rekviziti in plesalci, ampak glede na to, da ni najbolj tipičen band za takšen festival, je bilo zanimivo in lepo videti tako množico. Ta festival je res poseben, prihajam osem let zapored in danes sva že kupila vstopnice za prihodnje leto," je vtise strnil Michel, obiskovalec iz tujine.

Oboževalci težkih ritmov sicer čakajo še številna druga imena. V torek bodo nastopili Švedi Amon Amarth, glavne zvezde so še nemška pevka Doro, Opeth iz Stockholma, petkov večer pa bodo zaključili Heaven Shall Burn, ki so v Tolminu že navdušili pred tremi leti.

Mariša Bizjak, Radio Koper; foto: Sandi Fišer (posamezno fotografijo povečajte s klikom)