Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koliko se je mačka zredila od poletja? Foto: EPA Sorodne novice Kratke rokave pustite v omari - svizec Phil pravi, da zime še ne bo konec Dodaj v

Foto in video: Debelejša kot je mačka, ostrejša bo zima

Tehtanje mačke na osrednji trg pritegne veliko množico

1. december 2017 ob 17:01

Dresden - MMC RTV SLO

V mestecu Voigtsdorf v Nemčiji v zadnjih letih oživljajo star običaj - v času pred božičem stehtajo mačko. Zlato pravilo naj bi namreč bilo: debelejša kot je mačka, hujša bo zima.

Od leta 2014 v tej vasi ob meji s Češko, okoli 60 kilometrov jugozahodno od Dresdna, zimo znova napovedujejo tako, da stehtajo mačko, nato pa njeno zimsko težo primerjajo s poletno. Če se teža mačke poveča za 20 odstotkov, bo zima milejša, če se za 30, bo ostrejša, če pa gre 40-odstotno povečanje teže, pa bo zima res huda.

Na oživljeno tradicijo med drugim zdaj opozarja tri metre visoka skulptura iz lesa v tem saškem kraju, ki prikazuje tehtnico z debelo mačko. Izdelal jo je lokalni umetnik Markus Baumgart, ki svoja dela ustvarja iz lesa z motorno žago.

Lani so se sicer oglasili pri organizaciji PETA in omenjeno tehtanje označili za krutost do živali. "Kar ljudem pomeni zabavo, je za mačko stres. Žival dvignejo v zrak vpričo cele množice in jo položijo na tehtnico, medtem ko 300 ljudi ob tem glasno navija. Pozivamo h končanju te tradicije - nobena mačka ne sme biti izkoriščana zato, da bi zadovoljevala človekovo odvisnost od užitka."

Mestne oblasti so očitke zavrnile in poudarile, da maček, ki ni pod vplivom nikakršnih pomirjeval, na tehtnici sedi lepo sam, na svoji najljubši odejici, če želi, pa lahko kadar koli odcaplja v svoj 30 metrov oddaljen dom.

T. H.