Foto in video: Dežela belih brez v znamenju zelenega Jurija

Tradicionalno belokranjsko Jurjevanje

21. junij 2017 ob 21:11

Črnomelj - MMC RTV SLO

V Črnomlju se je začel najstarejši slovenski folklorni festival - že 54. Jurjevanje v Beli krajini, ki se letos poteguje tudi za naziv prva slovenska prireditev brez odpadkov.

"5 dni, 12 prizorišč, 60 programskih točk, 800 nastopajočih, 12.000 obiskovalcev, folklora, ples, umetnost, rokodelstvo, glasba, gledališče, kulinarika in vina, revitalizacija starega mestnega jedra Črnomlja in manj odpadkov," so ob odprtju festivala zapisali organizatorji ter ob tem dodali: "Hojte, hojte k nam na Jurjevanje, v deželo belih brez, med lepe Anke in zelene Jurije."

Jurjevanje je prvotno sicer folklorni festival, ki se je začel že leta 1964 v Jurjevanski dragi v Črnomlju. Gre za festival, ki ohranja belokranjsko plesno in glasbeno dediščino, hkrati pa predstavlja tudi mednarodno uveljavljene folklorne skupine in ustvarjalce.

Prva slovenska prireditev brez odpadkov

Letošnja največja novost je sprejetje ukrepov "Zero Waste", s katerimi je Jurjevanje že postalo prireditev z manj odpadki, potegujejo pa se tudi za naziv prve slovenske prireditve brez odpadkov. "Turizem je četrta največja globalna industrija, ki tudi v Sloveniji vidno predstavlja uspešno in rastočo gospodarsko panogo. Obstoječi trendi gredo v smer trajnostnega turizma, tudi v povezavi z neokrnjeno in ohranjeno naravo ter bogato kulturno dediščino, po čemer je Slovenija prepoznavna v Evropi in širše. K tej prepoznavnosti veliko pripomore tudi Bela krajina kot prejemnica naslova Evropske destinacije odličnosti in Zelene destinacije Slovenije – kot edina regija v Sloveniji," je v imenu organizatorjev za MMC pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi Urša Flek.

"Zato smo se po svetovanju in podpori društva Ekologi brez meja, ki je nacionalna organizacija "Zero Waste" za Slovenijo, odločili za drzen korak in uvedli koncept Zero Waste tudi v naš festival. Zaenkrat zaradi nekaterih že izvedenih ukrepov nosimo naziv prireditev z manj odpadki, po festivalu pa bodo izvedene meritve in ocenjevanje, ki bodo ključni za pridobitev naziva prva slovenska prireditev brez odpadkov," še dodaja. Cilj bodo dosegli, če bo odpadkov za vsaj tri desetine manj, od zbranih odpadkov pa jih mora biti vsaj devet desetin zbranih ločeno.

Sprejeli kar nekaj ukrepov

Za uspešno premagovanje poti do naziva so morali sprejeti kar nekaj ukrepov. Med drugim so morali postaviti šest ekoloških otokov za pravilno ločevanje odpadkov in šest pitnikov s kontrolirano in svežo vodo. Prav tako bodo na festivalu uporabljali pralne kozarce, posodje in pribor za večkratno uporabo, zmanjšali so količine tiskovin za promocijske materiale, v prehrani pa uporabljajo krajevno pridelano hrano.

Festival letos tretjič poteka v starem mestnem jedru Črnomlja. S selitvijo so, kot pravijo, pridobili dodatno infrastrukturo, ki je omogočila, da se je program festivala lokacijsko in vsebinsko razširil. Kot je za Radio Slovenija poročal Jože Žura, bo osrednji folklorni del Jurjevanja potekal od petka do nedelje. Takrat bo nastopilo 20 folklornih skupin - poleg domačih tudi tri tuje.

Velik del programa še vedno posvečen folklori

"Glavni del večernega programa kot leta nazaj ostajajo nastopi folklornih skupin iz tujine in Slovenije ter koncerti tamburašev in godb. Koncerti popularnih skupin, ki so namenjeni predvsem privabljanju mladih, pa potekajo v sklopu spremljevalnega programa VirejFest (nekoč EtnoFolkFest). Letos bodo tako na grajskem odru nastopili Koala Voice, Ana Pupedan in Jani Kovačič, Generator ter Čao Portorož," še dodaja Flekova. Vseeno pa poudarja, da je Jurjevanje prvotno folklorni festival, ki je že pred desetletji nastal z namenom ohranjanja šege jurjevanja in s ciljem privabiti turiste v Belo krajino.

Festival je sicer član Svetovnega združenja folklornih festivalov in tradicijskih skupin - CIOFF oziroma International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, priznan pa je na državni in mednarodni ravni.

P. B., foto: RIC Bela krajina