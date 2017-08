Foto in video: Evropa zrla v nebo in opazovala delni lunin mrk

Niso vsi mrki vedno enako vidni z vseh točk na Zemlji

8. avgust 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Sinoči smo lahko na nebu opazovali delni lunin mrk. Zemlja je zakrila približno četrtino Lune, mrk pa je trajal dve uri. Ekipa Televizije Slovenija ga je opazovala na Jelenovem grebenu v Podčetrtku.

Lastniki turistične kmetije Jelenov Greben v Olimju so v osrčju narave namreč na ogled postavili najsodobnejši planetarij v Sloveniji. Kot je povedala Andreja Malus iz Odiseje Planetarij, obiskovalce lahko popeljejo na Luno in nazaj, med zvezde, od velikega poka do supernov.

Potovanje skozi vesolje namreč poteka v sferičnem kinu, pravi Malusova.

Dejala je tudi, da so v kupoli premera osem metrov namestili sferični kino, kjer lahko s pomočjo najsodobnejših filmskih projekcij in slikovnih predstavitev obiskovalci doživijo potovanje skozi vesolje.

"Doživite lahko projekcijo vsebin skozi vesolje, ki si jih včasih zelo težko predstavljamo, ker so zelo daleč. Tukaj pa vam jih približamo, simuliramo objekte v prostoru in času," je povedala Malusova.

Največ petkrat na leto

Vesolje pa je moč spoznavati tudi na spremljevalnih dogodkih na omenjeni kmetiji. Ob posebnih priložnostih namreč na Jelenovem grebenu s teleskopi opazujejo Luno in spremljajo nebo. Tudi sinoči so ga.

Zaradi zemljine atmosfere, ki lomi svetlobo, se luna ob mrku oddene v rdečo barvo. Njen mrk je sicer pogost pojav. "V enem letu se lahko lunin mrk sploh ne zgodi ali pa se zgodi največ petkrat," je pojasnila Malusova.

Niso pa vsi mrki vedno enako vidni z vseh točk na Zemlji - sinočnjega so najbolje videli prebivalci Evrope, Afrike in Bližnjega Vzhoda.

Reportažo Saše Kisovec z Jelenovega grebena si lahko ogledate v priloženem videoposnetku, v galeriji pa je zbranih nekaj sinočnjih prizorov iz različnih držav - od Nemčije do Iraka!

T. H.