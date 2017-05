Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Društvo starodobnih vozil iz Kamnika je pripravilo že 8. Mednarodno srečanje starodobnikov iz desetih držav, na katerem lahko sodelujejo le vozila, ki so bila narejena pred letom 1945. Foto: MMC/Miro Štebe VIDEO Srečanje starodobnih vozil Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: Kaj so vozili pred letom 1945?

Prireditelji vozila izbrali po strogih merilih in v omejenem številu

20. maj 2017 ob 18:28

Kamnik - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na Kamniškem je ta konec tedna mogoče videti lepo ohranjena vozila prav častitljive starosti. Pripeljali so jih na tridnevno evropsko srečanje starih vozil elitnega razreda.

S simboličnim rezanjem traku in s tem, da je predsednik državnega zbora Milan Brglez ročno vžgal eno od starodobnih vozil, se je začelo druženje njihovih lastnikov in ljubiteljev.

Društvo starodobnih vozil iz Kamnika je pripravilo že 8. Mednarodno srečanje starodobnikov iz desetih držav, na katerem lahko sodelujejo le vozila, ki so bila narejena pred letom 1945. Kot je povedal predsednik društva Miro Vrhovnik, so udeležbo na srečanju omejili na najboljše, saj zanje ni pomembna množica udeležencev temveč kakovost.

Ni čudno, da je kamniško druženje starodobnikov že tretje leto zapored uvrščeno tudi na koledar prireditev mednarodnega združenja lastnikov starodobnih vozil FIVE. Prav zato se trudijo, da je organizacija prireditve brezhibna, vsako leto pa na srečanje povabijo tudi predstavnike ene ali dveh novih držav članic EU-ja.

Med zanimivostmi letošnjega druženja je treba omeniti, da so v času srečanja v Eko resortu pod Veliko Planino pripravili tudi sanjsko poroko in modno revijo v oblačilih iz časov, ko so nastajali avtomobili, ki sodelujejo na srečanju. Že po običaju avtomobile spremljajo tudi motorna kolesa starodobniki. Že po tradiciji pa so stara, lepo vzdrževana vozila obiskala tudi arboretum Volčji potok.

T. H., Miro Štebe/TV Slovenija