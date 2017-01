Foto in video: Kako se novi prvi mož ZDA znajde v predsedniških plesnih čevljih?

Prvi ples novega predsedniškega para

21. januar 2017 ob 13:23

Washington - MMC RTV SLO



Po slovesni prisegi je novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovo soprogo Melanio čakala še ena prijetna obveznost - uradni inavguracijski ples. Pravzaprav kar trije.

Najprej sta prišla v Washington Convention Center in se udeležila plesa svoboščin (Liberty Ball), ki je tudi najbolj gledani večerni inavguracijski dogodek.



Melania je oblekla dolgo belo obleko brez naramnic in z visokim razporkom s podpisom Hervé Pierre, s soprogom, ki je predtem spontano nagovoril zbrane in se zahvalil za podporo, pa sta se zavrtela ob zvokih pesmi Franka Sinatre My Way. Na plesišču so se jima nato pridružili tudi podpredsednik Mike Pence s soprogo Karen in še nekateri drugi visoki gostje, nazadnje se je tam vrtelo devet parov.

... drugič ...

Nekaj minut pozneje je predsedniški par postopek ponovil še na drugem plesu na isti lokaciji, kjer sta se zavrtela na plesu svobode (Freedom Ball).

Trump je bil v tistem nagovoru ostrejši, razglasil je, da "Američani ne bodo več izkoriščani", in povprašal zbrane, "ali naj še naprej uporablja Twitter, ki je način za obvod neiskrenih medijev".

... in še tretjič

Tretji ples pa je bil ples vrhovnega poveljnika, ki poteka v čast vojske. Ta je bil v Nacionalnem muzeju zgradb.

Na plesu za oborožene sile je spregovorila tudi Melania. "V čast mi je biti prva dama. Borili se bomo, zmagali bomo in Ameriko bomo naredili spet veliko," je dejala, preden sta se z možem objela in zazibala ob melodiji pesmi pokojne Whitney Houston I will always love you.

Ta dogodek je poskrbel tudi za malce več plesanja, saj so morali udeleženci menjati partnerje in zaplesati s pripadniki posameznih rodov vojske.

Na koncu sta morala predsednik in podpredsednik razkosati torto z vojaško sabljo, prvega moža ZDA pa so po videopovezavi pozdravili vojaki iz Afganistana. Trump jim je povedal, da jih ima rad, veliko raje kot novinarje.

T. H.