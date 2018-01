Foto in video: Kako smo v Sloveniji (in zanjo) navijali v letu 2017?

MMC-jev navijaški pregled leta, ki se je pravkar izteklo

4. januar 2018 ob 06:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Na koncu je cela Slovenija verjela in skupaj smo osvojili to zlato medaljo," je na sprejemu za košarkarje dejal Dino, brat člana slovenske zlate ekipe Eda Murića.

In tako smo tudi potegnili črto pod leto 2017, v katerem se je zvrstilo kar nekaj lepih športnih praznikov. A športa ni brez navijačev in zato smo tokrat članek v besedi in sliki posvetili prav njim, brez katerih bi vsi ti uspehi kmalu postali zgolj črka na papirju in medalje na zaprašenih policah.

Tako pa bodo pisane podobe slovenskih zastav in dresov, navijaških šalov in bakel živele večno ter v ušesa priklicale skandiranja, žvižge, ploskanje in ganljivi zvok zmagoslavne Zdravljice.



Na snegu in ob žogi

Od samega začetka leta, ko so se navijači Tine Maze pripravljali na njeno poslovilno tekmo in so noreli ob neverjetnem preobratu za rokometni bron, do poznejših mesecev, ki so bili v znamenju nogometa in seveda košarke.

Ob slavju nogometašev Maribora na državnem prvenstvu maja se je zbralo 7000 navijačev, mariborski navijači so dolgo v noč rajali tudi avgusta, ko jim je uspela uvrstitev v Ligo prvakov.

Velik sprejem so pripravili tudi za svetovno prvakinjo Ilko Štuhec, na sprejemu v Zagorju je kolesarskega asa Primoža Rogliča pričakalo več kot 3000 navijačev.

Čeprav pod Vitrancem in v Planici lani ni bilo takih uspehov kot v preteklosti, so navijači zimska praznika na domačih tleh seveda vseeno množično obiskali.

Slovenija dihala s košarko

Septembra je bilo prav posebno poglavje slovenske navijaške zgodovine.

Stotine Slovencev, ki so po dobljeni polfinalni tekmi s košarkarskim velikanom Španijo ugotovili, da so sanje o evropskem zlatu postale resničnost, so zasuli klicne centre turističnih agencij z eno samo zahtevo - rezervacijo navijaškega aranžmaja v Carigradu. Spet drugi so se tja odpravili z organiziranim avtobusnim prevozom ali pa kar v lastni režiji - s kombiji in avtomobili.

Marsikomu pa je na poti stala še ena ovira - potni list! V Turčijo se namreč ne more potovati zgolj z osebno izkaznico, zato so se številni navijači prijeli za glavo, ko so ugotovili, da je petek zadnji delovni dan za izdelavo potnih listov.

Vendar pa je tokrat tudi birokracija v duhu športnega zanosa celotnega naroda pokazala človeški obraz - vlog za prednostno izdelavo potnega lista je bilo v petek vloženih kar 335, celjska upravna enota pa je uradne ure zato podaljšala do 19. ure. Tudi na Cetisu, kjer izdelujejo potne liste, so okrepili ekipe, podaljšali delovnik in vsa naročila spravili pod streho. In romanje v Turčijo se je lahko začelo.

V nedeljo zjutraj je tako proti Carigradu z Brnika poletelo kar 10 letal, navijači pa so svojo nalogo opravili z odliko tako pred samo tekmo kot na njej in po njej. Pesti za košarkarje so seveda stiskali tudi navijači doma, v ponedeljek zvečer pa je sledil še veličasten sprejem na Kongresnem trgu, ki se je na trenutke spreminjal v en sam velik dežnik, saj je tja kljub slabemu vremenu prišlo kar 20.000 ljudi.

V spodnji fotozgodbi vas vabimo na sprehod skozi navijaško leto 2017, na povezavah v zgornjem besedilu pa so dodani tudi videoprizori najlepših navijaških utrinkov v letu.

Tina Hacler