Foto in video: Katera muca si bo podredila Ljubljano?

To so mačke, ki izstopajo

18. marec 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Najlepše mačke lahko ta konec tedna vidite na Gospodarskem razstavišču. Za prestižne naslove najlepših se na mednarodni razstavi poteguje več kot 280 pasemskih in nepasemskih mačk.

Na razstavi je mogoče videti mačke številnih različnih pasem v pisanih barvnih odtenkih, od enobarvnih do večbarvnih, progastih, pikastih ali brez vzorca, od dolgodlakih do tistih brez dlake, od velikih do malo manjših.

Nekatere predstavnice pasem so v slovenskem prostoru zelo redke ali pa jih celo ni, kar je le še en razlog več za obisk tovrstne razstave, vabijo organizatorji.

Tudi obiskovalci lahko glasujejo za najlepšo

To so mačke, ki izstopajo. Le nekaj minut pred odprtjem razstave jih njihovi lastniki še zadnjič umirijo z ljubkovanjem in krtačenjem. Sicer pa skrb za mačke zahteva bistveno več kot le čedenje pred razstavo.

Bistvo razstave pa je seveda ocenjevanje. Sodniki izbirajo najlepše v štirih kategorijah, ocenijo pa videz vsake mačke glede na standard pasme. Zaradi vse popolnejšega videza teh prikupnih živali pa pogosto odloča tudi njihov značaj.

29 različnih pasem mačk si lahko na Gospodarskem razstavišču ogledate še jutri, oddate pa lahko tudi svoj glas za najlepšo mačko na razstavi, je za TV Slovenija poročal Žiga Bonča.

T. H.