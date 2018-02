Foto in video: Ko srce na tribuni bije močneje kot na parketu igralcem futsala

Navijaško vzdušje na EP-ju v futsalu

4. februar 2018 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stožice so te dni drugi dom gorečih navijačev, ki stiskajo pesti za svoje favorite na 11. evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu. In se ob tem - predvsem - zabavajo.

Dvorana Stožice bo do 10. februarja gostila vseh 20 tekem prvenstev. To se je začelo s krajšo slovesnostjo ob odprtju, na kateri je skupina Tosca Beat zaigrala posebej za to prvenstvo pripravljeno pesem Let's get going (Masters of Skills). Odprtja so se udeležili številni ugledni gosti, med njimi tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in nekdanja mojstra nogometa, Portugalec Luis Figo in Srb Dejan Stanković.

Toda bolj kot odprtje odmevajo uspehi slovenske futsalske reprezentance, ki je že izpolnila cilj, a želi narediti še korak naprej in v ponedeljek premagati evropske in svetovne podprvake Ruse. Tudi proti njim računajo na močno podporo s tribun, kjer pa je vse prej kot dolgočasno.

Kaj vse se dogaja med premori tekem in kakšno vlogo ima pri tem maskota Trigi, si lahko pogledate v videu spodaj.

K. K., foto: Borut Živulović/BoBo