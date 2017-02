Foto in video: Lady Gaga navdušila ob polčasu Super Bowla

Slavili so nogometaši New Englanda

6. februar 2017 ob 08:22

Houston - MMC RTV SLO

Lady Gaga je spektakularen nastop na stadionu NRG v Houstonu začela na vrhu stadiona, od koder je nato poletela na oder ter zapela ene izmed svojih največjih uspešnic. Kljub napovedim, da bo svoj nastop izkoristila za napad na novega ameriškega predsednika, pa tega vseeno ni storila.

Na tiskovni konferenci pred finalom letošnjega tekmovanja v velikem nogometu je glasbenica dejala, da bo njen nastop zgrajen na principu tolerance in enakosti, vse ostale podrobnosti pa je skrivala do konca.

Ob njenem nastopu ni manjkal velik ognjemet, kljub prisotnosti podpredsednika Mika Pencea ter številnih zvezdnikov pa se je držala načela, da se med nogometom politike ne omenja.

Pred finalom so se pojavila tudi mnoga namigovanja o morebitnih gostih - med drugim, da bo na odru tudi letos Beyonce (z Lady Gaga je sicer sodelovala pri skladbi Telephone), glede nastopa pa so mnogi predvidevali, da bo kot zadnjo zapela ravno skladbo Bad Romance. A izkazalo se je, da se je Stefani Germanotto odločila, da bo celoten nastop izpeljala sama in tako se ji na odru poleg ekipe plesalcev ni pridružil nihče.

Pester nabor uspešnic

Občinstvu je postregla s kar nekaj skladbami iz začetka kariere, ko tako njene plošče kot tudi način, kako se je predstavljala javnosti, pri kritikih niso bili dobro sprejeti, a je ne glede na vse že takrat beležila milijonske prodaje albumov.

Po nastopu je razkrila, da ji je idejo za spektakularen prihod na stadion dala njena sestra Natalie. Nastop je odprla s priredbo God Bless America, po spustu na stadion je najprej odpela energično Poker Face, ki so ji sledile Born This Way, Telephone in Just Dance.

Po plesnem zaključku Just Dance so se iz odra umaknili plesalci, 30-letna glasbenica pa se je usedla za klavir in samostojno odigrala uspešnico z zadnje plošče Million Reasons, ki jo je izkoristila tudi za pozdrav staršem in oboževalcem v prvi vrsti.





Nastop je zaključila s skladbo Bad Romance, ki jo je pospremilo veliko število plesalcev, ognjeni plameni, ognjemet in aktivno sodelovanje občinstva pod odrom, po koncu pesmi pa je glasbenica odvrgla mikrofon in skočila z odra.

Glasbenici je nastop uspel brez večjih spodrsljajev, ki so se na tem dogodku že večkrat zgodili. Še vedno se kar veliko piše o plesalcu v kostumu morskega psa, ki je leta 2015 pokvaril nastop Katy Perry ter o nesrečnem gibu Justina Timberlaka, ki je leta 2004 razgalil prsi Janet Jackson.

Njen nastop se bo v zgodovino zagotovo zapisal kot eden izmed bolj spektakulatnih in predvsem akrobatskih, več pa si lahko ogledate v spodnji galeriji in posnetku.

P. B., foto: Reuters