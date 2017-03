Foto in video: Med zbiralci najbolj priljubljene poštne listine in razglednice

V Ljubljani poteka že 11. sejem Collecta

17. marec 2017 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Na enajstem mednarodnem sejmu zbirateljstva Collecta, ki poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bo v dveh dneh zbralo več kot 130 zbiralcev in trgovcev iz 15 držav.

Obiskovalci na sejmu lahko kupijo in izmenjujejo razglednice, znamke, denar, stripe, stare knjige in tiske, fosile, minerale, nakit ter druge drobne predmete. Na ogled je tudi tematska razstava o umetnosti v zbirateljstvu, obiskovalci pa se lahko udeležijo tudi dražbe starih knjig in tiskov.

Kot novost so letos organizatorji sejma prvič pripravili tudi posebno delavnico za vse tiste, ki se s konjičkom zbirateljstva srečujejo prvič.

Zelo priljubljene so poštne listine

"To je poseben sejem, ker gre za zbiralce različnih stvari ter edini sejem v Evropi in izven, ki ima svoj programski odbor," je za TV Slovenija pojasnil Anton Simončič. "Imamo tudi predavanja in zelo mogočno razstavo ter ogromen interes med zbiralci." Poudaril je še, da so zadnje čase med zbiratelji zelo priljubljene poštne listine ter da zanimanje raste tudi za razglednice.

Ob tristoti obletnici ustanovitve prve velike prostozidarske lože na svetu pa so tudi na Collecti našli prostor za prikaz zgodovine prostozidarstva. Ob tem so se osredotočili predvsem na slovensko in jugoslovansko območje. Na ogled so redko ali nikoli videni prostozidarski predmeti, slovenski javnosti pa bodo prvič predstavili tudi medalje, ki so jih prostozidarji skovali za svoje člane.

Več si lahko ogledate v spodnji galeriji ter prispevku TV Slovenija.

P. B., Špela Lobe (TV Slovenija), foto: Borut Živulović/BoBo