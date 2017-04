Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Dedinja imperija LMVH Delphine Arnault z 'ročno' Mono Liso, za katero se je zamisel porodila prav njej. Foto: EPA Fotoaparati so pred Louvrom najbolj besno 'škljocali' zaradi Jennifer Aniston in Justina Therouxa. Foto: Reuters Direktor LVMH-ja Bernard Arnault z ženo Helene, sinom Antoinom in njegovo ženo, rusko supermanekenko Natalio Vodianovo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: Mojster kiča Koons si za LV "prisvoji" še Mono Liso

Za luksuzne "ponaredke" od tisočaka evrov naprej

13. april 2017 ob 09:51

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska modna znamka Louis Vuitton, sinonim za prestiž in globoke žepe, predstavlja novo kolekcijo modnih dodatkov, ki je nastala v sodelovanju s sodobnim umetnikom Jeffom Koonsom.

Američan, znan po povzdigovanju kiča in predmetov iz popularne kulture v umetniška dela, denimo živali iz balonov, pa po eksplicitnih avtoportetih, na katerih sta pozirala skupaj z nekdanjo ženo, madžarsko pornodivo Cicciolino, odlitku Michaela Jacksona in njegove opice v porcelanu in drugih razvpitih kosih, je zdaj za pariško modno institucijo zasnoval linijo torbic.

Gre pravzaprav za na novo osmišljeno različico njegove umetniške serije Gazing Ball, zbirke replik slovitih del iz kanona svetovne umetnosti, v katere je vključil modro svetlečo kroglo, s katero naj bi umetnine zrle nazaj v gledalca. Pri Vuittonu so linijo, na kateri se v slogu hiphoperske mode prek reprodukcij slavnih umetnin v zlatih ali srebrnih črkah bohotijo imena umetnikov, poimenovali Masters, v njej so zaživela dela mojstrov, kot so van Gogh, Fragonard, Rubens, Tizian in seveda Da Vinci z morda najslavnejšo sliko vseh časov, Mono Liso.

Alicia Vikander kot Mona Lisa

Kolekcijo so, tematiki ustrezno, predstavili v pariškem muzeju Louvre, na vabilo modne hiše so se odzvale številne zvezdnice, med njimi Michelle Williams, sicer obraz Louisa Vuittona, Jennifer Aniston, ki je s sabo pripeljala moža Justina Therouxa, Lea Seydoux, prvič na javnem dogodku po porodu, pa Cate Blanchett, ki si očitno ni omislila nobene izmed torbic iz kolekcije. Manjkala je Alicia Vikander, ki bo obraz linije torbic, saj, kot je povedal vodilni pri Vuittonu Michael Burke, menda malce spominja na Mono Liso.

(Ne čisto) navadne smrtnice si bodo lahko kose, med katerimi so poleg torbic in nahrbtnikov še rute, obeski za ključe in ovitki za prenosnike, privoščile od 28. aprila naprej, cene pa se gibljejo od okrog 1.000 evrov za denarnico do dobrih treh tisočakov za večjo torbo.

Genij ali mazač?

62-letni Jeff Koons, ki ga nekateri označujejo za genija, drugi za mazača (podobno, kot so mnenja zelo deljena o njegovem sodobniku Damienu Hirstu, a se tako on kot Koons lahko ob pogledu na stanje svojih bančnih računov samo zadovoljno namuzneta - prav Koonosovo delo, oranžen pes iz balona, drži rekord za najvišjo ceno umetnine na dražbi še živečega umetnika: prek 58 milijonov zelencev!) je v svojem slogu združil kič in umetniško prisvajanje, dovolili pa so mu celo, da je slovite začetnice LV dodal še svoji: JK.

Pri omenjeni modni hiši, ki ima tudi lasten muzej, Fundacijo Louis Vuitton, so znani po sodelovanjih z zvenečimi imeni iz sveta umetnosti: v preteklosti so zanje kolekcije oblikovali Cindy Sherman, Takaši Murakami, Richard Prince, Stephen Sprouse in Yayoi Kusama - prav modni dodatki z njenimi prepoznavnimi pikami so postali ena najuspešnejših umetniških sodelovanj Louisa Vuittona, kjer oblikovanje ženskih kolekcij od leta 2013 vodi Nicolas Ghesquiere, stolček je prevzel od Američana Marca Jacobsa. Sodelovanje s Koonsom je sicer zraslo na zelniku Delphine Arnault, hčere direktorja korporacije LVMH Bernarda Arnaulta, ki ima v lasti luksuzno znamko in je že dolga leta zbiratelj umetnin, v njegovi zbirki je tudi več Koonsovih del.

A. K.