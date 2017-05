Foto in video: Mojstrsko lovljenje ravnotežja nad Ljubljanico

"Slackline" navdušil gledalce

21. maj 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

V prestolnici so se preizkusili hodci po napetem elastičnem traku. 20 pogumnežev je prehodilo 35- ali 70-metrsko razdaljo čez reko in navdušilo številne gledalce.

Na dogodku, ki ga je pripravilo društvo Balansa Slackline, so se najbolj spretni podali čez reko Ljubljanico med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem. Sodelovalo je 20 hodcev iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Italije.

Kot je pojasnil Miha Škof iz društva, ima hoja po elastičnem traku tudi veliko pozitivnih učinkov, na primer izboljšanje motorike in občutka ravnotežja, telesne odzivnosti, miselne osredotočenosti, nadzora uma in čustev.

Po njegovih besedah je hoja po traku v Sloveniji sicer že precej prepoznavna, vendar še ne tako razširjena.

Glavna motivacija delovanja društva je sicer prenašanje vsestransko uporabnega znanja in veščin, pridobljenih ob pomoči trakov, v vsakdanje življenje.

T. H.