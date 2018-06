Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Putin se na igrišču znajde precej dobro. Foto: Reuters Sorodne novice Nogometna mrzlica je dosegla Belo hišo – tudi Donald Trump je navdušen nad svetovnim prvenstvom Dodaj v

Foto in video: Nogometaš Vladimir Putin in njegovi streli na gol

Ruski predsednik se je zabaval z nogometnimi zvezdniki in malimi nogometnimi navdušenci

29. junij 2018 ob 12:43

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je nedavno dokazal, da mu igranje nogometa ni tuje – v Kremlju si je s predsednikom FIFE in malimi nogometaši v duhu svetovnega prvenstva v nogometu namreč suvereno podajal žogo.

Vladimir Putin je v svojem natrpanem predsedniškem urniku našel čas za malo navihane zabave, hkrati pa je javnosti pokazal tudi svoje nogometno znanje.

Med obiskom enega izmed igrišč v Kremlju je v družbi Giannija Infantina, predsednika FIFE, in malih nogometašev namreč poskušal zadeti gol – to se mu sicer ni posrečilo, kljub temu pa dobre volje ni manjkalo.

Na igrišču so se otrokom in predsedniku pridružili tudi nekateri nogometni zvezdniki, med drugim Iker Casillas in nekdanji kapetan Barcelone Carles Puyol. Profesionalni nogometaši so z otroki zaigrali prijateljsko tekmo.

K. Ši.