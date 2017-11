Foto in video: Parklji že šesto leto strašili po Goričanah

Etnološka prireditev že 6. po vrsti

19. november 2017 ob 08:31,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 18:13

Medvode - MMC RTV SLO

Parklji so vse, ki so se v soboto mudili v Goričanah pri Medvodah, močno prestrašili, saj se je Noči parkeljnov v Goričanah udeležilo ogromno ljudi.

Na največjem srečanju parkljev, letos je potekalo že šestič, se je predstavilo 26 skupin in več kot 400 parkljev.

Gre za etnološko prireditev, ki se trudi ohraniti stare običaje in predstaviti kulturo in navade, poleg slovenskih parkljev pa so se prireditve tudi letos udeležili gostje iz tujine.

Tradicija parkljev sega v daljno zgodovino, še v predkrščanske čase, ko so ljudje verjeli, da se pozimi na ta svet vračajo umrle duše. Že več kot stoletje pa so parklji, hudički, zlodeji in vragi spremljevalci Miklavža, ki v noči s 5. na 6. december hodijo od hiše do hiše in najmlajše opominjajo, da morajo biti pridni, če želijo, da jih obišče Miklavž.

Več utrinkov si lahko ogledate spodaj.

