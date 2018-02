Foto in video: Parna lokomotiva se bliža in bruha dim ... Nato jo preskočijo Dunking Devils.

Skupina ustvarja serijo Fly Guys

15. februar 2018 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski akrobati Dunking Devils so dva meseca in pol z ekipo iz Hollywooda snemali deset epizod spletne akrobatsko-dokumentarne serije Fly Guys, ki je že presegla štiri milijone ogledov.

Serijo so posneli za zagon Facebookove platforme Facebook Watch, ki želi konkurirati spletnim televizijskim ponudnikom, kot so Netflix, YouTube in Amazon Prime. Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je namreč financiral produkcijo ožjega izbora oddaj, ki bodo obogatile začetno ponudbo vsebin. Med prve ustvarjalce je izbral tudi Dunking Devilse in F&B Acrobatics, ki so skupaj s spletnim kanalom People Are Awesome ustvarili serijo Fly Guys. Prejšnji petek je bila na družbenih omrežjih objavljena druga epizoda, ki je bila posneta v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. V njej Dunking Devils izvedejo vratolomen kaskaderski podvig čez parno lokomotivo.

Snemali po Sloveniji

Facebook Watch je kot platforma že na voljo v ZDA, pri nas pa bo na voljo kmalu. Kljub temu si lahko Slovenci že zdaj ogledamo vsebine, ki so objavljene na platformi, vključno s prvima dvema epizodama serije Fly Guys. Devet epizod izmed desetih je posnetih v Sloveniji - v Kopru, Ljubljani, na Bloškem jezeru, v kamnolomu Verd, na gradu Snežnik, na Veliki planini, v muzeju Slovenskih železnic ...

V vsaki izmed desetih 12-15 minutnih epizod si fantje zamislijo izvedbo še nikoli prej videnih akrobacij, ob katerih gledalcem zastaja dih. Kamera jih spremlja čez načrtovanje, poskuse in padce do uspešne izvedbe kaskaderskega podviga. Čeprav je bil objavljen komaj drugi del, je serija že zdaj presegla štiri milijone ogledov.

"Čas se je za trenutek ustavil"

Po zabijanju na drvečem potniškem vlaku in akrobacijah na tovornem vlaku so Dunking Devils tokrat osvojili še parno lokomotivo. V drugi epizodi serije Fly Guys, ki je bila posneta skupaj s Slovenskimi železnicami, si Gašper Novak, profesionalni akrobat Dunking Devils, zada vratolomen izziv: skočiti namerava čez parni vlak in pristati na drugi strani v kupu sena. Velik del epizode je posnet v Muzeju slovenskih železnic, skritem biseru sredi Ljubljane, ki se od drugih muzejev razlikuje zaradi slikovitih industrijskih prostorov. Drugi del epizode je posnet na progi po "Deželi Celjski" med Celjem in Podčetrtkom, lokomotiva, ki jo preskoči Gašper, pa je muzejska lokomotiva iz leta 1920.

Novak, profesionalni akrobat Dunking Devilsov, je po snemanju dejal: "To je bil najbolj nevaren trik, ki sem ga izvedel v svoji karieri. V primeru prehitrega odriva bi priletel neposredno v bok premikajoče se lokomotive, v primeru prepoznega odriva pa bi lahko padel na lokomotivo ali celo med vagone. O več kot sto stopinj vročem dimu, ki je bruhal iz dimnika lokomotive in spominjal na razjarjenega zmaja, raje sploh nisem razmišljal. Pred skokom sem po žilah čutil adrenalin, srce mi je razbijalo in v zadnjem nihaju me je ekipa močno pognala v zrak. Čas se je za trenutek ustavil. Videl sem le modro nebo in srčno upal na to, da imam dovolj višine. Ko sem videl lokomotivo tri metre pod seboj, se mi je kar nasmejalo. Vedel sem, da mi je skok uspel! Ponosen sem, da sem ravno jaz lahko izvedel ta zgodovinski skok. Brez podpore odlične ekipe pa mi zagotovo ne bi uspelo."

