Foto in video: Poetični betonski vrt Tine Rugelj (spet) očaral Milano

Concrete Garden med "naj" izbranci salona Satellite

8. april 2017 ob 10:53

Milano - MMC RTV SLO

Nika Zupanc Milana ne izpusti že zadnjih deset let, vedno bolj vidna pa je tudi Tina Rugelj, ki se na tamkajšnjem pohištvenem sejmu predstavlja s kolekcijo vrtnega pohištva.

Pred petimi leti se je Tina Rugelj, sicer arhitektka, v Milanu prvič predstavila v okviru salona Satellite, razstavnega prostora, namenjenega mladim, obetavnim oblikovalcem, ki tam predstavijo svoje izvirne ideje, prototipe. Takrat je očarala s kolekcijo vrtnega pohištva z vlaknocementa, ki učinkuje zelo filigransko, na otip je toplo, po videzu pa spominja na beton.

O betonskem vrtu Tine Rugelj smo pisali že avgusta 2015. Takrat je arhitektka in oblikovalka med drugim povedala: "Kupci moje kolekcije so ljudje s posebnim odnosom do estetike in materiala. To ni širok krog ljudi, kar tudi nikoli ni bil moj cilj."

Zdrži vse vremenske vplive

"Mene je na začetku pritegnil material in želela sem razviti neko serijo pohištvenih izdelkov. Ni naključje, da so vrtni. To je material, ki se prvotno uporablja za strešno kritino in zdrži vse vremenske vplive," o poetični vrtni kolekciji Moj betonski vrt (za tuji trg Concrete Garden), ki je ob slabem vremenu ni treba umakniti pod streho, pove oblikovalka.

Danes se kot tista, ki ji je uspelo, v Milanu predstavlja na posebni retrospektivni razstavi salona Satellite, ki prikazuje izbrane in uspešno uresničene projekte zadnjih 20 let.

"Milano je res zelo pomembna točka, odskočna deska za vsakega oblikovalca, prostor, na katerem se res lahko povežeš s svetom. Tja pridejo vsi: od Brazilcev pa do Indijcev. Za vse, ki imajo nek izdelek, idejo, najboljše izhodišče, žal mi je, da pri nas vsi tega ne razumejo," pravi Rugljeva, katere "betonski vrt" je prejel tudi nagrado pohištvo leta 2013 Društva oblikovalcev Slovenije.

Vztrajnost in dobra ideja ključa do uspeha

Prepričana je, da bi se na milanskem sejmu lahko uspešno predstavilo še več slovenskih oblikovalcev, saj je možnosti veliko, potrebni sta le vztrajnost in dobra ideja.

Sama je tokrat v Milano prišla z vrtnega sejma v Zürichu, kjer je bil njen enosed uvrščen med izdelke leta, pred tem pa je na domačem sejmu Dom predstavila še eno svojo novost: luč iz valovite strešne kritine, pri kateri jo je navdihnila tradicionalna slovenska jed: potica.

Oglejte si še priloženi prispevek iz večerne oddaje Kultura in fotografije v galeriji – vsako izmed njih lahko povečate s klikom.

A. K., Uršula Ana Mrežar, Kultura (TV Slovenija); fotografije: Klemen Razinger